Türkiye Gazetesi

Verizon'un yıllık veri ihlali raporuna göre, tüm veri ihlallerinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan zayıf ve kolay tahmin edilebilir kimlik bilgileriyle parolalar herkesin bildiği üzere oldukça güvensiz. Parola yöneticileri ve çok faktörlü teknolojiler kademeli iyileştirmeler sunarken, Apple, Google ve Microsoft daha kullanışlı ve daha güvenli oturum açma teknolojisi oluşturmak için birlikte çalışıyor.

ŞİFRE UNUTMA DERDİNE SON!

Teknoloji devlerinin yaptığı ortak açıklamaya göre, üç şirket parolasız bir oturum açma standardı desteğini genişletecek. Böylece yakın gelecekte bir uygulamada oturum açmak için akıllı telefonunuzu kullanabileceksiniz. Üstelik cihazınızın işletim sisteminin farklı olması sorun olmayacak. Örneğin bir internet sitesindeki hesabınıza giriş yapmak için telefonunuza bir doğrulama gelecek. Söz konusu site Google’a, cihazınız ise Apple’a ait olsa bile giriş işlemi gerçekleştirilecek. Hesaba erişmek için telefonunuzun belirlenen PIN, desen, parmak izi, yüz tanıma veya şifre şeklindeki kilidini açmanız yeterli olacak.

Önümüzdeki yıl boyunca, üç teknoloji devi, macOS ve Safari genelinde parolasız FIDO oturum açma standartlarını uygulayacak. Bu, örneğin kullanıcıların bir Apple cihazında bir parola kullanarak Microsoft Windows üzerinde çalışan bir Google Chrome tarayıcısında oturum açabileceklerini gösteriyor. Bu sayede, oturum açmak fiziksel bir cihaza erişim gerektirdiğinden, bilgisayar korsanlarının kimlik bilgileri ve şifrenizi uzaktan ele geçirmesi zorlaşacak.

iPhone'lar artık evde tamir edilecek! Apple Self Servis Onarım Programı başladı Apple, kullanıcılara evde cihazlarını tamir etme fırsatı sunan onarım programını başlattı. ABD’deki iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone SE (2022) kullanıcıları artık evlerinde telefonlarının belirli tamirlik sorunlarını kendi kendilerine yapabilecek.

Taleplere daha fazla dayanamadı: Google'dan kişisel bilgilerin silinmesi kararı Google, politikasında değişikliğe giderek kişesel bilgilerin arama bölümünden kaldırılması talebine izin veriyor. Yani artık telefon numaraları, e-posta adresleri veya ev adresleri gibi bilgiler arama sonucunda çıkıyorsa talep doğrultusunda daha kolay şekilde kaldırılabilecek.