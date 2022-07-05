Türkiye Gazetesi

ABD’de Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), geçen hafta Güneş’te meydana gelen büyük patlama sonrasında küçük bir G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın 6 Temmuz'da Dünya’yı vuracağı uyarısında bulundu. G1 jeomanyetik fırtına sınıflandırması, Güneş olayının Dünya'daki insanları etkilemeyeceği ancak elektrik şebekelerinde ve uydu operasyonlarında küçük kesintilere sebep olabileceği anlamına geliyor. Bu fırtınanın birçok kuzey ABD eyaletinde görülebilecek auroralar (hareketli ve renkli ışıklar) da oluşturması bekleniyor. Dünya'nın manyetik alanına çarpan Güneş patlamalarına 'Güneş fırtınaları' deniliyor. Bu fırtınalar şiddetine göre derecelendiriliyor. Bazı fırtınalar radyo kesintilerine sebep oluyor ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar için tehlike teşkil ediyor.

Şiddetli güneş patlaması Atlantik Okyanusu’nu vurdu NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), 3 Mayıs günü Güneş’in yüzeyinde gerçekleşen patlamaların görüntülerini yayınladı. Şiddetli patlamanın Atlantik Okyanusu’nu vurduğu açıklandı.

NASA nefes kesen görüntüleri yayınladı: Güneş patlaması anbean kaydedildi ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Dinamikleri Gözlemevi aracılığıyla Güneş patlamalarının yayılma anını kaydetti. Güneş'te gerçekleşen orta düzeyli patlamanın görüntüleri hayran bıraktı.