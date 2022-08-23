Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile Bakanlık, 1 Nisan 2022 günü Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yanı sıra Avrupa Birliği yönergelerine uyum sağlanması için düzenleme yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte hem tüketicileri hem de satıcılar adına hareket eden aracı hizmet sağlayıcıları etkileyen düzenlemeler yapıldı. Tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletmesi için bir sistemin kurulacağı aktarıldı.

Aracı hizmet sağlayıcılar, ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından, belirli hallerde bu bilgilerin doğruluğundan, bu bilgilerin ürüne ilişkin platformda yer alan reklamları ile uyumlu olmasından, gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanmasından, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmeleri halinde teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden sorumlu tutulacak.

İADEDE ÜCRETSİZ KARGO ARTIK YOK

Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, ayrıca cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi.

Tüketicilerin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günlük azami teslim süresi yükümlülüğünün daha uzun süreler için belirlenmesine imkan sağlandı. Böylece, üretim süreci 30 günden fazla süren ve sipariş sonrası kişiye özel üretimine başlanan mallara ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi amaçlandı.

KREDİ KART LİMİTLERİ KORUNACAK

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde yasal olarak azami 14 gün içinde satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran kuruluşa ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanacak.

Bu hükmün 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi öngörülürken, bu düzenlemeyle tüketicilerin kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırılmış oldu.

CEP TELEFONLARINDA CAYMA HAKKI KALDIRILDI

Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, taşıt ve drone başta olmak üzere ilgili resmi sicillerine kayıt ve tescili zorunlu olan taşınırlar, tescil veya kayıt sonrası kullanılmamış mal olarak tekrar satışa konu edilememesi, kurulum veya montajı satıcı veya yetkili servis tarafından yapılan malların ilave maliyete katlanılmadan yeniden satışa konu edilememesi için tüketicilerin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi şartı ve sözleşenlerin mutabakatı ile cayma hakkı kullanımından istisna tutuldu.

Bu düzenlemeyle alışveriş kararı öncesi tüketicilerin gerekli ve yeterli araştırmayı yaparak söz konusu hakkın gereksiz ve keyfi kullanımının neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, çoğunluğu ithal olan bu malların neden olduğu ithalat giderlerinin azaltılması, çevreye verilen zararın engellenmesi, sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması amaçlandı.

Yönetmelik, 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı'dan yeni uygulama: 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olacak Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yeni uygulamayla haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellenecek dedi.

Ticaret Bakanlığı açıklık getirdi: İkinci el otomobil satışında detaylar belli oldu Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle ilgili detayları açıkladı. Yalnızca ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirildiğini bireysel satışlarda kısıtlama olmadığını bildirdi.