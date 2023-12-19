ABD'de F-35 krizi! Yetkililerden nükleer bomba uyarısı

19 Aralık 2023 12:52 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:57

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: National Interest, Defense News

ABD’li yetkililer "F-35 Müşterek Taarruz Uçağı" silah yetenekleri, akıllı mühimmatlar, nükleer bomba, yedek parçalarının gelişimi konusunda önemli uyarılar yapıyor. Bu hafta milletvekillerine açıklama yapan programdan sorumlu bir yetkili, daha fazla silah entegre edilmesinin üretimin durmasına yol açacağını söyledi. Virginia Cumhuriyetçi ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler taktik hava ve kara kuvvetleri alt komitesi başkanı Temsilci Rob Wittman'a göre, F-35 için silah yetenekleri hızlandırılmış ve yedek parça tedarik oranı artırılmıştı. Hava Kuvvetleri Korgeneral Mike Schmidt ve ekibi F-35’te donanım ve yazılımdan oluşan TR-3 çalışmasının üretim hattında zorlandığını ifade etmişti.

TGRT Haber'in derlediği bilgilere göre, F-35'in daha fazla silah taşımasına, hedefleri daha iyi tanımasına ve diğer özelliklerin yanı sıra elektronik savaş yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlamayı amaçlayan Blok 4 yükseltmeleri konusunda bir uyarı daha yapıldı.

"F-35 ÜRETİMİ AKSAYABİLİR" UYARISI YAPILDI

F-35 savaş uçaklarından sorumlu Mike Schmidt, Blok 4 yükseltmeleri ile ilgili yazılı ifade sundu. Yazılı ifadede hem geliştirme hem de tedarik aşamasında test sırasında bulunan bazı teknik hataların giderilmesinin zorlanacağı belirtildi. Schmidt, "Geliştirme ve üretimin eşzamanlılığı Blok 4'ün en kritik sorunudur ve bugün bunun sonuçlarıyla uğraşıyoruz. F-35 programı, Lockheed Martin ve diğer endüstri ortakları F-35 Blok 4 programında, geliştirmede bir aksaklık olması durumunda uçak üretimini durdurma tehdidi oluşturabilecek yüksek riskli eş zamanlılık tespit etti." dedi.

Lockheed Martin firması, bazı Blok 4 yeteneklerinin 2019'dan başlayarak planlanandan yıllar önce teslim edildiğini açıkladı. TR-3'ün çalışmasını gerektirmeyen hali hazırda teslim edilmiş yetenekler arasında F-35'in Otomatik Yerde Çarpışmayı Önleme Sistemi veya Otomatik GCAS, Donanmanın C-1 olarak bilinen Müşterek Uzak Durma Silahı çeşidi ve saldırı yeteneği yer alıyor. Lazer güdümlü GBU-49 bombalarını kullanarak yerdeki hedefleri hareket ettiriyor.

ÜRETİM YAVAŞLADI MI?

Yazılım sorunları, başlangıçta Nisan 2023'te hazır olması beklenen TR-3'ü geciktirdi ve şimdi 2024’te tamamlanması öngörülüyor. Schmidt, TR-3 için bazı önemli parçaların ağır üretiminin, Lockheed Martin'in Fort Worth, Teksas'taki tesisinde bazı yeni jetlerin fiziksel olarak tamamlanmasını da geciktirdiğini söyledi.

Devlet Sorumluluk Ofisi Sözleşme ve Ulusal Güvenlik Satın Alma Direktörü Jon Ludwigson, duruşmada F-35 programının Blok 4'e yönelik planlarının jet gereksinimleri geliştikçe yıllar içinde büyüdüğünü açıkladı. Blok 4'ün beklenen maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Ludwigson, Blok 4'ün başlangıçta 2026 yılına kadar 10,6 milyar dolarlık bir maliyetle 66 yeni yetenek (silah, akıllı mühimmat) eklemesi gerektiğini söyledi. Bunun 16,5 milyar dolara mal olan 80 yeteneğe yükselebileceğini de ekledi. Schmidt, satın alma ve sürdürmeden sorumlu savunma müsteşarı Bill LaPlante'nin bu yılın başlarında Blok 4'ün gelişimine ilişkin teknik bir temel inceleme talimatı verdiğini belirtti.

Pentagon ayrıca bu yılın başlarında Blok 4 için eşzamanlılık risklerini azaltmaya odaklanan bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

F-35 İÇİN NÜKLEER BOMBA TESTLERİ YAPILIYORDU

Sık sık teknik arızalarıyla gündeme gelen F-35’lerde akıllı mühimmatların yanı sıra nükleer bomba denemeleri de yapılıyordu. 2020 yılında ABD'nin B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F-35A savaş uçağında test ettiği bildirilmişti.

ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimine bağlı Sandia Laboratuvarından yapılan açıklamada, içeriğinde nükleer bileşen bulunmayan bombanın tam boy modelini Nevada eyaletindeki Tanopa Test Sahasında F-35A tipi uçakla test ettiklerini açıklamıştı.

Test sırasında uçağın ses üstü hızla uçarken iç mühimmat bölmesinde taşıdığı B61-12 model bombayı 10 bin 500 feet yükseklikten fırlattığı belirtilen açıklamada, bombanın 42 saniyede hedefini vurduğu kaydedilmişti.

Öte yandan, Kasım ayında Hollanda, F-35A savaş uçağı filosunun nükleer kapasiteli olmasına yaklaştıklarını duyurdu. Hollanda Hava Muharebe Komutanlığı nükleer caydırıcılığı olan B61-12 bombasının test versiyonlarıyla donatılmış bir F-35A test savaş uçağını tanıtmıştı.

Yeni B61-12 bombası, Amerika'nın B61 ailesinin havadan fırlatılan nükleer yerçekimi bombalarının en son çeşididir.