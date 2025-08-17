Anker’in USB-C şarj cihazları Apple mağazalarında

ÖMER TEMÜR -Anker’in yeni şarj cihazları, farklı şarj ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30 W, 50 W, 70 W, 150 W ve 240 W gibi çeşitli güç kapasiteleriyle sunuluyor.

GaN (Gallium Nitride) teknolojisiyle donatılan bu şarj cihazları, geleneksel silikon bazlı cihazlara göre daha hızlı şarj sağlarken daha az ısı üretiyor.

İlgili Haber Anker Soundcore R50i Türkiye'de

Cihazların yüzde 75 geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ile daha çevreci olduğunu belirten Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur “Yüksek hızlı ve çevreye duyarlı USB-C şarj cihazlarımız, globalde başlayan Apple iş birliğimizin ardından şimdi de Türkiye’deki Apple mağazaları ve apple.com.tr üzerinden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor” dedi.