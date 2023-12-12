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    • Haberler > Teknoloji > Baykar'a ait İHA test ve geliştirme merkezleri yatırım alanları kapsamına alındı

    Baykar'a ait İHA test ve geliştirme merkezleri yatırım alanları kapsamına alındı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Baykar&#039;a ait İHA test ve geliştirme merkezleri yatırım alanları kapsamına alındı
    Baykar, Bayraktar

    Savunma sanayi devi Baykar'ın insansız hava aracı (İHA) test ve geliştirme merkezleri yatırım alanları kapsamına dahil edildi. Bu tesislerin, İstanbul'un yanı sıra Edirne ve Tekirdağ Çorlu'da olduğu açıklandı.

    İstanbul'da Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4 Eylül 2019 Tarihli ve 1504 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Baykar'ın insansız hava araçları (İHA) ile akıllı sistemlerin test ve geliştirme merkezleri de proje bazlı teşvik kapsamında yer alacak. 

    Daha önce "İstanbul" olarak yer alan desteklenecek yatırım yeri ibaresi, "İstanbul, Edirne, Tekirdağ illeri ile Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ve ilave alanlarında" şeklinde değiştirildi.

    Bu alanlarda yapılacak olan İHA ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımları da proje bazlı devlet teşviki kapsamında yer alacak.

    İSTANBUL, EDİRNE VE ÇORLU'DA TESİSLER KURULUYOR 

    Baykar'ın ihracat gelirlerinden elde ettiği gelir ile kurduğu İstanbul'daki AR-GE merkezi ile birlikte Edirne ve Tekirdağ Çorlu'da tamamen öz kaynaklarıyla yatırımlarına devam ettiği İHA test ve geliştirme merkezleri de endüstri bölgesi kapsamında faaliyet gösterecek.

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