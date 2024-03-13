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Haberler > Teknoloji > Çin'den çığır açacak yenilik! Pisuvarlar idrar testi yapabiliyor

Çin'den çığır açacak yenilik! Pisuvarlar idrar testi yapabiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin, Teknoloji, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'de bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüler sosyal medyada merak uyandırdı. Görüntülere göre, pisuvarlardan idrar testi yapılabiliyor.

Teknoloji alanında dünya devlerini bünyesinde barındıran Çin'nden yeni bir adım daha geldi.

Pekin'de bir alışveriş merkezinin tuvaletlerindeki pisuvarlarda idrar testi yapılabildiğine dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsteyen kişiler, ödeme karşılığında test sonucunu alabiliyor. Bu pisuvarlar, laboratuvar görevi görüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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