Çin'den çığır açacak yenilik! Pisuvarlar idrar testi yapabiliyor
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çin'de bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüler sosyal medyada merak uyandırdı. Görüntülere göre, pisuvarlardan idrar testi yapılabiliyor.
Teknoloji alanında dünya devlerini bünyesinde barındıran Çin'nden yeni bir adım daha geldi.
Pekin'de bir alışveriş merkezinin tuvaletlerindeki pisuvarlarda idrar testi yapılabildiğine dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
İsteyen kişiler, ödeme karşılığında test sonucunu alabiliyor. Bu pisuvarlar, laboratuvar görevi görüyor.