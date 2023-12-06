Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'dan çarpıcı keşif: Yeraltında gömülü altıgen yapılar buldu

6 Aralık 2023 15:06 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:08

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Bilim dergisi Nature Astronomy’de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Zhurong aracı, Mars'taki en büyük havzalardan Utopia Planitia'yı karış karış gezerek keşfetmeye devam ediyor. Utopia Planitia'ya ilk olarak 1976’da Viking 2 uzay aracı inmiş ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapmıştı. Şimdi bölgeden yeni keşif haberleri geldi.

Zhurong, gelişmiş aletleri sayesinde Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı buldu. Bilim insanları, bu yapıların yüzeydeki çatlakların oluşmasına neden olan donma-çözülme döngülerinden oluştuğunu düşünüyordu. Donma-çözülme döngüleri yüzeyde tuhaf şekillerin oluşmasına açıyor. Bilim insanlarına göre bu döngü milyarlarca yıldır devam ediyor.

YÜZEYİN 35 METRE ALTINDA BULUNDU

Çinli bilim insanları, radar görüntülerinden elde ettikleri bulguları makalede kaleme aldı. Araştırmacılar, çatlak arazinin yüzeyin altına doğru gömülebildiğini söylüyor. Radar görüntülerini analiz eden ekip, yüzeyin 35 metre altında altıgen yapıların bulunduğunu keşfetti.

Mars'ın çok eski tarihlerde volkanik faaliyetlere ev sahipliği yaptığını dikkate alan bilim insanları, yeraltındaki gömülü altıgen yapıların lavlardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de durdu. Örneğin, Kuzey İrlanda'daki Devler Geçidi gibi...

Bilim insanları, Zhurong’un rotasındaki yerlerde hiçbir bazaltik çıkıntıya rastlamadığı için lav kökenli olma ihtimalini yok saymaya başladı. Araştırmacılara göre, gömülü altıgen yapıların kaynağı, değişen iklimlerdeki termal süreçlerde meydana gelen tortullar.

Bu nedenle, tuhaf çokgen yapılar geçmişte bölgenin farklı koşullardan geçtiğini gösteriyor.

ÇİN MARS'A HELİKOPTER İNDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Öte yandan Çin, 2028 veya 2030 civarında iddialı bir "Mars numunesi taşıma görevi" başlatmayı hedefliyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından bu yılın başlarında yapılan bir açıklamada, görevin kapsamında helikopter de olacak.

Helikopterin Mars yolculuğu sırasında yerden tasarruf sağlamak için katlanabilir formatta tasarlanacağı açıklanıyor. Otonom olarak konuşlandırılabilecek 'uçan robot'un 100 grama kadar numune toplayabileceği de gelen bilgiler arasında.