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Haberler > Teknoloji > Dakikada 1100 atım, saatte 65 kilometre hız! 'KORKUT'an yanımız görev başında

Dakikada 1100 atım, saatte 65 kilometre hız! 'KORKUT'an yanımız görev başında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi KORKUT'un teknik özelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı. 35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada 1100 atım gerçekleştiren KORKUT, saatte 65 kilometre hıza çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen KORKUT silah sistemi aracının genel özelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemidir.”

'KORKUT'AN BİR YANIMIZ OLDUĞU DOĞRUDUR'

ASELSAN'dan yapılan açıklamada da, "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur. Hep daha iyisi hedefiyle etkin ve caydırıcı bir ordu için çalışmaya devam!" ifadeleri kullanıldı.

DAKİKADA 1100 ATIM

35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada 1100 atım gerçekleştiren KORKUT, 30 bin 800 kilogram ağırlığında ve 200 adet mühimmat kapasitesine sahip. KORKUT, saatte 65 kilometre hıza çıkıyor.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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