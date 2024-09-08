Evin yeni reisi yapay zekâ! Televizyonlar artık koltuklarla konuşuyor

Bu yıl 100’üncü yılını kutlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2024, Berlin’de kapılarını ziyaretçilere açtı. 45’ten fazla ülkeden 1.800’den fazla katılımcı firmanın yer aldığı fuarı bu yıl 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye fuarda Vestel’in de aralarında bulunduğu 52 firma ile temsil ediliyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ- Bu yılın öne çıkan konuları arasında yapay zekâ, sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik, dijital sağlık ve içerik oluşturma yer alıyor. Yapay zekâ evdeki akıllı eşyaların kumandasını devralırken, özellikle beyaz eşyada enerji tasarruflu ve verimli ürünler ön plana çıkıyor.

ENGEL TANIMIYOR

Roborock, IFA’da robot süpürge, kablosuz süpürge ve akıllı çamaşır yıkama-kurutma makinesini tanıttı. Roborock Qrevo Curv ve Qrevo Edge modelleri sektörde bir ilk olarak kabul edilen AdaptiLift yapısı ile öne çıkıyor. Bu yapı, bağımsız olarak ayarlanabilen üç tekerlekli kontrol (sol ve sağ ana tekerlekler ile omni-tekerlek) sistemi ile robot süpürgelerin temizlik sırasında 10 mm’ye yükselmesine imkân tanıyor. Bu sayede, orta-uzun kıllı halıları temizleyip, 4 cm yüksekliğindeki çift katmanlı eşikleri geçebiliyor.

SU SOĞUTMALI PC

Tecno fuarda AIoT ekosistemini sergiliyor. Fuarda yeni Tecno AI vizyonunun yanı sıra ilk AI PC’si MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra, dünyanın ilk su soğutmalı mini oyun PC’si TECNO MEGA MINI Gaming G1, sektörün ilk bütünleşik AR gözlükleri ve Windows oyun el seti TECNO Pocket Go ve MEGABOOK K16S dizüstü bilgisayarları ile tüketicinin karşısına çıkıyor.

ARTIK DAHA ŞEFKATLİ

LG’nin gelişmiş yapay zekâ ev merkezi LG ThinQ ON ile yapay zekânın şefkatli yanını sergiliyor. LG’nin yapay zekâ çözümleri örneğin yatmadan önce Uyku Modunu etkinleştirerek ışıkları karartabiliyor ve çocukların uykuya dalmasına yardımcı olmak için odalarına yıldız ışığı yansıtabiliyor. Ayrıca merkez, çocukların çizimlerinden hikâyeler oluşturmak için üretken yapay zekâ kullanılmasını destekliyor. Evcil hayvan bakımını kolaylaştırmak için de Pet Double hava temizleyiciyi kontrol ederken, sıcaklık ve nem sensörleri DUALCOOL klimayı yöneterek hava akışını mevcut şartlara göre otomatik olarak ayarlıyor. Sistem ile entegre çalışan robot süpürge, evcil hayvanlar çıktıktan sonra zemini kendiliğinden temizleyerek daha hoş bir hayat alanı sağlıyor. LG AeroCat de kediler için rahat bir dinlenme noktası ve sahipleri için daha taze bir atmosfer sunmak için bir kedi yatağını hava temizleyici ile birleştiriyor.

ANKER'DEN YENİ ÜRÜNLER

Anker, fuarda Prime şarj cihazları, MagGo serisi, Soundcore ses ürünleri, SOLIX taşınabilir güç istasyonları, Nebula projeksiyon cihazları ve Eufy akıllı aydınlatma çözümleri ile yerini aldı. IFA’da tanıtılan ürünler arasında en dikkat çekici olanlardan biri, Anker Prime serisi. Bu serideki yenilikler, yalnızca hızlı ve güvenli şarj sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların günlük hayatlarına entegre edebilecekleri pratik çözümler sunuyor. Tüm modeller, küçük, kompakt ve çalışırken ısınmayan GaN (galyum nitrür) teknolojisine dayanıyor.

TV'LER ŞEFFAF HALE GELİYOR KOLTUKLARLA KONUŞUYOR

Vestel fuarda yapay zekâlı ve sürdürülebilir ürünleriyle dikkat çekiyor. Vestel GenAI TV ile veriye dayalı kullanıcı deneyimi sunarken, Transparan TV’ler ile her ortama uyum sağlıyor, kendi kendini aydınlatan piksellere sahip OLED TV’ler ve 8K TV’lerle daha parlak ve canlı renkler sunuyor. Aynı şekilde koltuklara eklenen ses sistemleri ile entegre çalışan TV’ler sinema deneyimini eve getiriyor. Ayrıca Vestel’in güneş enerjili uzaktan kumandası pil değiştirme zahmetini ortadan kaldırıyor. Güneş enerjili uzaktan kumanda, C tipi şarj, Lityum-iyon pil ve kaybolma durumunda sesli uyarıcı gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KUMAŞIN CİNSİNİ BİLE ANLIYOR

Samsung Bespoke AI Laundry Combo hepsi bir arada çamaşır ve kurutma makinesi, kumanda merkezi olarak kullanılabilen 7 inçlik LCD ekranı, yapay zekâ özellikleri ve sesli asistanı Bixby ile evde çamaşır deneyimini keyif hâline getirmeye hazırlanıyor. AI Wash & Dry, kumaşın cinsini ve çamaşır ağırlığını algılıyor, en doğru miktarda su ve deterjan kullanıyor. Bespoke AI Laundry Combo gelişmiş ısı pompası sayesinde kurutma süresi yüzde 60’a kadar kısalırken ve enerji tüketimi yüzde 75’e kadar azalıyor. Öte yandan yenilenen sesli asistan Bixby ile mesela buzdolabının kapağı sesli olarak açılıp kapatılabiliyor.