Çin’de yalnızlaşma ve sosyal izolasyonun artmasıyla birlikte geliştirilen “Are You Dead?” (Demumu / Öldün mü?) adlı mobil uygulama, özellikle yalnız yaşayan gençler arasında hızla yayılıyor. Her iki günde bir “hayattayım” teyidi isteyen uygulama, cevap alınamaması durumunda kayıtlı olan acil durum kişisine bildirim gönderiyor. Kısa sürede ülkenin en çok indirilen ücretli uygulamalarından biri haline gelen bu yazılımın kurucuları, özellikle yaşlıları hedefleyen benzer bir güvenlik ürünü üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.

İlk olarak geçen yıl mayıs ayında Çin’de piyasaya sürülen “Are You Dead?” (Demumu / Öldün mü?) uygulaması, son haftalarda yalnız yaşayan gençlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Uygulamanın mantığı oldukça basit: Kullanıcılar iki günde bir ekrandaki bir düğmeye basarak hayatta olduklarını onaylıyor. Bu işlem yapılmadığında ise önceden belirlenen acil durum kişisine otomatik uyarı gönderiliyor.

Uygulamanın hızla yayılmasında, 'Çin’de giderek artan tek kişilik haneler' etkili oluyor. Çin devlet medyası Global Times’ın aktardığı araştırmalara göre, 2030 yılına kadar ülkede yalnız yaşayanların sayısının 200 milyona ulaşması bekleniyor. “Yalnız çalışan ofis çalışanlarından ailesinden uzakta eğitim gören öğrencilere kadar herkes için bir güvenlik arkadaşı” olarak tanımlanan uygulama da özellikle bu kesime hitap ediyor.

İki günde bir hayattayım demenizi bekliyor: Çinde Öldün mü? uygulaması gündem oldu

“YALNIZ ÖLÜRSEM CESEDİMİ KİM BULACAK?”

Sosyal medyada birçok kullanıcı uygulamaya neden ihtiyaç duyduklarını açıkça dile getiriyor. Bir kullanıcı, “Yalnız yaşayan, depresyonda olan ya da savunmasız durumdaki insanların böyle bir şeye ihtiyacı var” derken, bir başkası “Yalnız ölürsem cesedimi kim bulacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. BBC’nin haberine göre, ailesinden yaklaşık 100 kilometre uzakta yaşayan 38 yaşındaki Wilson Hou da bu endişeyle uygulamayı indirenlerden biri. Pekin’de çalışan Hou, “Bana bir şey olursa kimsenin fark etmeden ölebileceğimden korkuyorum. Bu yüzden annemi acil durum kişisi olarak belirledim,” dedi.

UYGULAMANIN İSMİ DEĞİŞEBİLİR

Uygulamanın adı ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar “Öldün mü?” ifadesinin uygun olmadığını savunurken, geliştirici şirket Moonscape Technologies, isimle ilgili eleştirileri dikkate aldıklarını ve değişiklik ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı.

Uluslararası pazarda “Demumu” adıyla yer alan uygulama, ABD, Singapur ve Hong Kong’da ücretli yardımcı uygulamalar arasında üst sıralarda bulunuyor. İlk etapta ücretsiz olarak sunulan uygulama, şu anda yaklaşık 8 yuan (yaklaşık 1,15 dolar) ücretle satılıyor.

Uygulamanın genç geliştirici ekibi, hedef kitleyi genişletmeyi planladıklarını ve özellikle yaşlılar için benzer bir güvenlik ürünü üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Geliştiriciler, “Evde yaşayan yaşlıların daha fazla ilgi ve korunmayı hak ettiğine inanıyoruz” mesajıyla yeni projelerin sinyalini verdi.

