İlk Türk astronot Gezeravcı'dan yeni nesillere 'ilham verecek' sözler

5 Ocak 2024 11:14 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 11:33

Alper Gezeravcı, uzay görevinden ötürü son derece mutlu ettiğini belirterek başladığını konuşmasında, "Tarif etmek hakikaten zor; kelimelere, cümlelere sığdırması mümkün olmayan hisler içerisindeyiz. Bugüne kadar icra edilmemiş bir görevi, ülkemizin 100. yılında icra etmek, bugüne kadar fazlasıyla yer alma konusunda hak ettiğimiz bir platformda, uzay ortamında ilk görevimizin icrasıyla yerimizi alacak olmamız son derece mutluluk verici. Gelecek nesillerimize ilham kaynağı olması, onların bugüne kadar kısıtlamak zorunda oldukları hayallerini artık uzayın derinliklerine taşımaya vesile olacak bir görev olması da mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

İLK TÜRK UZAY YOLCUSU ASTRONOT EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Uzay Misyonu çerçevesinde aldığı eğitimden bahseden Gezeravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir eğitim süreciydi. 8 aylık bir süreç ancak bu normalde planlı, bu işin rutin olarak yapıldığı dönemlerde ilgili otoritelerin ifade ettiği şekliyle çok daha uzun bir sürenin içerisinde gerçekleştirilen eğitim paketi, bizim farklı şartlardan kaynaklanan; ülkemizin maalesef 2023’ün başlangıcında hepimizi çok derinden etkileyen, hepimizi yasa boğan deprem felaketiyle karşılaşmamız neticesinde zorunlu olarak geç başlamamız bir sürecin neticesinde. Programın katılımcısı olan başka ülkelerin de farklı yaşamış olduğu süreçler neticesinde doğal akışın içerisinde geç başladığımız bir süreçti."

Fırlatma öncesinde karantinada tutulan Alper Gezeravcı, bunun ne anlama geldiğini açıkladı:

"Karantinanın amacı asli olarak; göreve gidecek olduğunuz Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halihazırda görev yapan astronot ekibine dünyadan herhangi bir hastalık götürmemek, bulaştırmamak. Dolayısıyla hastalıkların genel olarak 14 günlük kuluçka süresini göz önünde bulundurup bu 14 günü dünyada, dış ortamdan izole bir şekilde geçirerek, dış dünyayla herhangi bir şekilde temas edip potansiyel ilave bir hastalık, virüs kapmadan 14 günün sonunda direkt fırlatmanın gerçekleştirileceği şekilde bir planlamayla oradaki görev yapan astronotlarımızı dünyadan götürülebilecek potansiyel bir hastalıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Asli amaç buna hizmet ediyor."

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karantina sürecine yönelik, tesisin içerisinde bu zaman diliminde bulunabilmemiz için öncesinden gerekli bütün aşılamalarımız, bütün tıbbi hazırlıklarımız yaklaşık 6 aylık bir sürecin içerisinde birçok görüntüleme ve takip süreciyle gerçekleşti.

4 kişilik görev ekibinin haricinde kısıtlı sayıda bizim buradaki faaliyetlerimizi ve hazırlık sürecimizi yürütmeye yardımcı olan ekip üyelerimiz var. Onların da keza bu tesiste bulunması için aynı zorunlu sağlık, hazırlık süreçlerinden geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla çok itinayla hazırlığı yapılan bir tıbbi sürecin devamında tamamlanacak 14 günlük bir karantina sürecini içeriyor.

Gerekli bütün hazırlıklarımızı yapmış bir şekilde, burada da yoğun bir şekilde 8 aydır yapmış olduğumuz bütün eğitimler ve hazırlıkların tekrarıyla meşgul olacak ve zamanımızı bu meşguliyetlerle tamamlayacak şekilde bir süreci yürütüyor olacağız. 14 günlük sürenin sonunda da yine aynı eyalette bulunan Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatmamız gerçekleşecek."

100. YILINDA TÜRKİYE, UZAYA İLK ASTRONOTUNU GÖNDERİYOR

Türk milletine seslenen Gezeravcı, "Öncelikle milletimize, Cumhuriyetimizin 100. yılında icra edecek olduğumuz, gelecek nesillerimize hayallerinin sınırını gözleriyle görebildikleri gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşımaya imkan verecek, ilham olacak bu görevin icrasıyla bugüne kadar fazlasıyla hak ettiğimiz ancak 100. yılımızda bu döneme kısmet olan görev vesilesiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Güçlü iradesiyle bu görevin yapılmasına karar veren ve imkanlarıyla bunu mümkün kılan devletimize, kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak beni yetiştirerek bu günlere getiren ve evlatlarının ülkemizin tevdi ettiği bu görevin icrası esnasında destekleriyle hiçbir zaman yalnız bırakmayan anne, babama, aileme ve kardeşlerime selamlarımı saygılarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞUNA ÖZEL POSTA PULU

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronot Alper Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

Pulun sol tarafında içerisinde 100. yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile astronot Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.