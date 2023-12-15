Instagram hikayelerinize bakıp nahoş yorumlar yapan bot hesaplar tarihe karışıyor

15 Aralık 2023 10:36 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:37

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Engadget

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta, sosyal medya platformları için yeni özellikler geliştiriyor. Son olarak şirket, Instagram'da kullanıcılara ana sayfalarında ne kadar spam içerik ve bot görecekleri konusunda daha fazla kontrol sağlayan bir dizi yeni araç sunmaya başladı. Ayrıca insanlara, paylaştıkları bir şeyin topluluk kurallarına uygun olup olmadığı da ifade edilecek.

Yeni araçlar önümüzdeki haftalarda kademeli olarak tanıtılacak.

Instagram, yorumlarda, etiketlerde, hikaye görüntülemelerinde ve takipçilerde spam olup olmadığını kontrol eden otomatik algılama sistemini geliştirdi ve iyileştirdi. Denetim sistemleri, sahte takipçileri ve spam dolu içerikleri işaretleyecek ve kullanıcılara zaman kazandırmak için bu öğeleri toplu olarak silme seçeneği sunacak.

Şüphelenilen herhangi bir spam veya bot hesabı, incelemeniz için ayrı bir gelen kutusunda filtrelenecek ve bir hesap spam değilse, bir isteği onaylayabilirsiniz ve bu hesaplar listenize eklenecek. Aksi takdirde tüm hesaplar 30 gün sonra otomatik olarak kaldırılacak.

Spam olarak etiketlenen profillerin gönderileri, onaylanmadıkça içerik oluşturucuların hesaplarında görünmez. Hesap sahibi, sistem tarafından işaretlenen etiket isteklerini görüntüleyebilir, toplu olarak silebilir veya onaylayabilir.

Instagram ayrıca içerik politikalarını ihlal eden gönderiler tespit ederse uygulama içi bildirimler gönderecek.

INSTAGRAM'DA MÜSTEHCEN BOT İÇERİKLER ARTIŞTAYDI

Kısa süre önce Instagram, gönderilerin keşfet sayfasında görünmesinin ne zaman engellendiğini gösteren ve hesap sahiplerinin bu hataları tekrarlamasını önlemeye yönelik bir araç sundu. Bununla birlikte, hikayeler konusunda Instagram, platformun spam olarak kabul ettiği hesaplardan gelen görüntülemeleri gizleme konusunda hâlâ denemeler yaptığını belirtiyor.

Şirket, şüpheli anahtar kelimeler içeren mesajları gizleyen "gizli kelimeler" aracını 2021'de tanıtmıştı. Gelecek güncellemede sosyal medya devi, gelişmiş yorum filtreleme özelliği aracılığıyla şüpheli spam'leri düzenlemeye başlayacağını açıklıyor.

Taciz ve spam konusu uzun zamandır Instagram'ın odak noktası olmuştur. Şirket, platforma saldıran ve müstehcen içerikleri çoğaltan botlarla uğraşmak zorunda kaldı. Ancak şirketin uygunsuz içeriği denetlemekle platformunda özgür fikir alışverişine izin vermek arasında bir denge kurması gerekiyor.

INSTAGRAM'DA ARTIK VİDEO NOT PAYLAŞILABİLECEK

Öte yandan, Instagram "notlar" özelliğine bir yeni seçenek daha ekledi. Artık kullanıcılar, direkt mesajlar bölümünün en üst kısmında yer alan notlarda iki saniyelik boomerang videolar görebilecek. Ayrıca notlara doğrudan cevap yazmak da mümkün hale geliyor.

Yayınladığınız boomerang video notlar, arkadaşlarınızın gelen kutularının üst kısmında profil fotoğrafınızın yerine görünecek.

Bir nota dokunduğunuzda, GIF, çıkartma, sesli not, fotoğraf veya metinle cevaplamak için bir kısayol açılacak. Notlara verilen cevaplar, diğer iletilerin yanı sıra kullanıcıların gelen kutularına yönlendirilecek.