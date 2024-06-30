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İnterkomlar geliyor! Diyafonlar tarih oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnterkomlar geliyor! Diyafonlar tarih oluyor
Akıllı Ev, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akıllı ev platformlarına bağlanabilen, kullanıcıların uzaktan kontrol etmesine ve izlemesine imkân sağlayan interkomlar gün geçtikçe daha popüler oluyor. Demirkol “Bu rakamın içinde robot süpürgeler dâhil diğer akıllı ev cihazları da var.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Akıllı ev platformlarına bağlanabilen, kullanıcıların uzaktan kontrol etmesine ve izlemesine imkân sağlayan interkomlar gün geçtikçe daha popüler oluyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Multitek interkomları da evleri akıllı hâle getirirken, diyafon cihazlarının yerini almaya başladı.

Dünyada akıllı ev pazarının 81 milyar dolar civarında olduğunu belirten Multitek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ece Demirkol, bu rakamın 2030 yılına kadar 328 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Demirkol “Bu rakamın içinde robot süpürgeler dâhil diğer akıllı ev cihazları da var. Türkiye’de ise de akıllı bina ve akıllı ev tarafında penetrasyon henüz oldukça düşük. 100 milyon civarında bir pazar var ve her yıl yüzde 10 büyüyor. Son beş yılda analog interkomdan akıllı interkoma hızla geçiş olduğunu görüyoruz, bu geçişin önümüzdeki dönemde daha da hızlanmasını bekliyoruz’’ dedi.

Türkiye’de yaklaşık 250 ürün gamı ile bir milyonun üzerinde konutta Multitek ürünü olduğunu söyleyen Demirkol “Türkiye’de dağılım %70 analog interkom, %30 akıllı interkom şeklinde. Ülkemizde analog tarafta üreticilerin hemen hepsi yerli. Ancak IP interkom dediğimiz internet protokolü ile çalışan yüksek teknoloji interkom-diyafon pazarında ise Multitek dışında bu ürünleri geliştirip üreten başka yerli firma yok. 2024’ü 50 milyon TL’ in üzerinde AR-GE harcaması ile tamamlayacağız. Hedefimiz global bir şirket olmak’’ dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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