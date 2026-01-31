KVKK, anne babaları uyarmak için rehber yayınladı: Yapay zeka gerçeklik algısını zayıflatıyor!..
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çocukların yapay zekâ araçlarını güvenli kullanabilmesi için ebeveynlere rehber yayımladı. Rehberde ekran süresinin sınırlandırılması, sahte içerik riskleri ve “dijital ebeveynlik” vurgusu öne çıktı.
- KVKK, çocukların yapay zekâ araçlarını doğru ve güvenilir kullanması için ebeveynlere yönelik bir rehber yayınladı.
- Rehber, çocuklara yapay zekâ araçlarının her zaman doğru bilgi sunmayabileceği ve hata yapabileceği konusunda bilgi verilmesini öneriyor.
- Çocukların yapay zekâ kullanımında ekran sürelerinin sınırlandırılması ve dijital-gerçek hayat dengesinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.
- "Dijital ebeveynlik" ile çocukların sahte içerikleri ayırt etme becerilerinin yaşına uygun bir dille geliştirilmesi vurgulanıyor.
- Yapay zekâ ile üretilen sahte içeriklerin (video, görsel, ses) aldatılma, siber zorbalık ve kişisel verilerin kötüye kullanımı gibi riskler taşıdığına dikkat çekiliyor.
HABER MERKEZİ ANKARA- Kişisel Verileri Koruma Kurumu çocukların yapay zekâ araçlarını doğru ve güvenilir bir şekilde kullanması için ebeveynlere yönelik bir rehber yayınladı.
Rehberde, çocuklara, yapay zekâ araçlarının her zaman doğru ve güvenilir bilgi sunmayabileceğinin açık bir şekilde anlatılması, yapay zekâ sistemlerinin hata yapabileceği, yanıltıcı veya eksik içerikler üretebileceğinin vurgulanması istendi.
OpenAI CEO'su Sam Altman'dan şirketlere uyarı: Yapay zeka sayesinde artık yeni çalışanlara ihtiyacınız yok
Yapay zekâ kullanan çocukların ekran sürelerinin sınırlandırılması gerektiği belirtilen rehberde, yapay zekâ araçlarının fazla kullanılmasının gerçeklik algısını zayıflattığına dikkat çekildi. Bu sebeple, dijital hayat ile gerçek hayat arasında dengeli bir kullanım alışkanlığının desteklenmesinin önem taşıdığı ifade edildi.
DİJİTAL EBEVEYNLİK
Ayrıca, “dijital ebeveynlik” ile çocukların teknoloji ile doğru ilişki kurmasının ve sahte içerikleri gerçeğinden ayırt etmesi konusunda çocukların yaşına uygun bir dille anlatılması gerektiği belirtildi.
Yapay zekâ ile üretilen sahte video, görsel ve ses içeriklerinin, çocuklar açısından riskler taşıdığına dikkat çekilerek “İçerikler gerçeğe çok benzeyebilmekte ve çocuklar tarafından ayırt edilmesi zor olabilmektedir. Bu içeriklerin kolaylıkla üretilebilmesi, çocukların aldatılma, korkutulma veya siber zorbalığa maruz kalma riskini artırmaktadır. Çevrim içi ortamlarda paylaşılan fotoğraf ve videolar, kötü niyetli kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılabilmektedir” denildi.