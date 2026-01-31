Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çocukların yapay zekâ araçlarını güvenli kullanabilmesi için ebeveynlere rehber yayımladı. Rehberde ekran süresinin sınırlandırılması, sahte içerik riskleri ve “dijital ebeveynlik” vurgusu öne çıktı.

HABER MERKEZİ ANKARA- Kişisel Verileri Koruma Kurumu çocukların yapay zekâ araçlarını doğru ve güvenilir bir şekilde kullanması için ebeveynlere yönelik bir rehber yayınladı.

Rehberde, çocuklara, yapay zekâ araçlarının her zaman doğru ve güvenilir bilgi sunmayabileceğinin açık bir şekilde anlatılması, yapay zekâ sistemlerinin hata yapabileceği, yanıltıcı veya eksik içerikler üretebileceğinin vurgulanması istendi.

Yapay zekâ kullanan çocukların ekran sürelerinin sınırlandırılması gerektiği belirtilen rehberde, yapay zekâ araçlarının fazla kullanılmasının gerçeklik algısını zayıflattığına dikkat çekildi. Bu sebeple, dijital hayat ile gerçek hayat arasında dengeli bir kullanım alışkanlığının desteklenmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

DİJİTAL EBEVEYNLİK

Ayrıca, “dijital ebeveynlik” ile çocukların teknoloji ile doğru ilişki kurmasının ve sahte içerikleri gerçeğinden ayırt etmesi konusunda çocukların yaşına uygun bir dille anlatılması gerektiği belirtildi.

Yapay zekâ ile üretilen sahte video, görsel ve ses içeriklerinin, çocuklar açısından riskler taşıdığına dikkat çekilerek “İçerikler gerçeğe çok benzeyebilmekte ve çocuklar tarafından ayırt edilmesi zor olabilmektedir. Bu içeriklerin kolaylıkla üretilebilmesi, çocukların aldatılma, korkutulma veya siber zorbalığa maruz kalma riskini artırmaktadır. Çevrim içi ortamlarda paylaşılan fotoğraf ve videolar, kötü niyetli kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılabilmektedir” denildi.

