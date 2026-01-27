Sohbet robotu ChatGPT'yi üreten OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman, yapay zeka sayesinde az insanla çok daha fazla işin yapılabildiğini belirterek, şirketlere agresif işe alım yapmama çağrısında bulundu.

Yapay zeka dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin "dramatik bir şekilde" işe alım hızını yavaşlatmayı planladığını açıkladı. Bu kararın temel nedeninin, yapay zeka teknolojisinin şirkete "daha az insanla çok daha fazlasını yapabilme" yeteneği sunması olduğunu söyledi.

Bir katılımcının, yapay zekanın işe alım süreçlerini değiştirip değiştirmediği sorusuna cevap veren Altman, "Çok daha az insanla çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşündüğümüz için yeni personel alımını önemli ölçüde yavaşlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

OpenAI CEO'su, şirketlerin agresif bir şekilde personel alımı yapıp, ardından yapay zekanın yetenekleri fark edilince toplu işten çıkarmalara gitmesi riskine karşı bir uyarıda da bulundu:

"Bence yapmamamız gereken ve umarım diğer şirketlerin de yapmayacağı şey, aşırı agresif işe alım yapmak, sonra aniden yapay zekanın pek çok şeyi yapabileceğini fark etmek, daha az insana ihtiyaç duymak ve bir tür çok rahatsız edici konuşma yapmak zorunda kalmaktır."

Bununla birlite Altman, şirketin bir işe alım dondurma durumunda olmadığını ve insan çalışanlardan tamamen vazgeçme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜKSELİYOR

Altman'ın bu yorumları, ABD'de "Büyük Dondurma" olarak adlandırılan dönemin ortasında ve istihdam oluşturmanın ivme kaybettiği endişeleriyle eş zamanlı geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, Kasım 2025'te işsizlik oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyesine tırmanırken, açık iş pozisyonları 2022'deki zirvesinden yüzde 37 düşüş gösterdi.

2022’de işsiz her bir çalışan için yaklaşık iki iş pozisyonu düşerken, bu oran Eylül 2025 itibarıyla bire bir seviyesine geriledi. Ayrıca, en az 27 haftadır işsiz olan çalışanlar, şu anda tüm işsiz Amerikalıların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

ABD Nüfus Sayım Bürosu verileri, işe alımdaki bu yavaşlamadan en çok gençlerin etkilendiğini ortaya koydu. 20 ile 24 yaş aralığındaki Amerikalılar için işsizlik oranı, Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 9.2'ye ulaşarak pandemi sonrası toparlanmanın en yüksek seviyesini gördü.

