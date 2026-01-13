1X firmasının insansı robotu NEO, öğrenme konusunda insanı aradan çıkarıyor. 20 bin dolardan ön siparişe açılan 1X, ev işlerine yardım etmeyi insan yardımı olmayan videolardan öğrenip uygulayabilecek.

ABD merkezli Norveçli robotik firması 1X Technologies tarafından geliştirilen insansı robot NEO için yeni bir güncelleme yayınlandı. 1X’in tanıtımını yaptığı ve videolarının sosyal medyada hızla yayılmasıyla ilgi odağı olan insansı robot NEO, ev işlerine yardım için tasarlandı.

Şirketin “New World Model” adını verdiği güncelleme ile NEO’nun artık programlanmaya veya bir insan tarafından öğrenmeye ihtiyacı kalmayacak.

Makine gibi değil insan gibi öğreniyor! İnsanı robot NEO, artık video izleyerek ev işi öğreniyor

Güncellemenin özünde, gerçek dünya fiziğine dayanan video tabanlı bir yapay zeka modeli yer alıyor. Yani NEO artık daha önce hiç görmediği görevleri ve nesneleri internet videolarından öğrenebiliyor ve bu bilgiyi doğrudan fiziksel dünyaya uygulayabiliyor.

Bu da NEO’nun yalnızca önceden yazılmış davranışlara veya dar eğitim verilerine güvenmek yerine, bir metin veya sesli komuttan bir dizi hareketi üretmesine imkan tanıyor.

1X CEO'su ve Kurucusu Bernt Bornich, “NEO, aklınıza gelebilecek hemen her şeyi kendi kendine öğrenme ve ustalaşma yeteneğinin başlangıç noktasını işaret ediyor.” dedi.

Yakın zamanda paylaşılan bir tanıtım videosunda, öğle yemeği kutusu hazırlayan NEO, daha önce gördüklerinden farklı nesnelerle karşılaşsa bile görevi sorunsuz bir şekilde uygulayabiliyor.

EĞİTİM ALMADAN YENİ BECERİLER GELİŞTİRİYOR

Daha da önemlisi, NEO, önceden eğitim örnekleri olmadan tamamen yeni eylemleri de gerçekleştirebiliyor.

Bunlar arasında sürgülü kapıyı açmak, sifona basmak, kıyafet ütülemek ve insan saçını taramak da yer alıyor.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENEN ROBOTLAR

Bu güncelleme ile NEO, dünya il etkileşim kurarak kendi verilerini toplayacak ve bir öğrene döngüsü oluşturacak. İnsansı robotların, insanlar tarafından verilen verilere büyük ölçüde bağımlı olması gelişim sürecini yavaş ve pahalı hale getiriyordu.

ÖN SİPARİŞE AÇILDI

NEO şu anda 20.000 dolarlık (863.000 TL) fiyatıyla ön siparişe açıldı. İlk teslimatlar bu yıl yapılacak. Ayrıca aylık 499 dolarlık kiralama imkanı da sunuluyor.

