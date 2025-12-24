Electronic Arts (EA) yatırımcıları, şirketin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) liderliğindeki bir konsorsiyuma 55 milyar dolara satılmasına onay verdi. Redwood City merkezli oyun devi, hisse başına 210 dolarlık tamamı nakit bir anlaşmayla önemli bir eşiği aşmış oldu. Son söz ise düzenleyici kurumlar tarafından söylenecek.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Electronic Arts’ın (EA) geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan tarafından satın alınacağı açıklanmıştı. Bloomberg’in aktardığına göre, Electronic Arts (EA) yatırımcıları, şirketin Suudi Arabistan liderliğindeki bir konsorsiyuma satılmasına onay verdi.

Oyun devi Electronic Arts (EA) Suudi Arabistana satılıyor: Anlaşmanın fiyatı belli oldu

EA'dan yapılan açıklamaya göre, konsorsiyum EA'nın %100'ünü satın alacak ve PIF şirketteki mevcut %9,9'luk hissesini devredecek. Bu satın alma ile birlikte EA, toplamda 55 milyar dolarlık bir anlaşmayla özel şirket haline gelecek ve mevcut hissedarlara hisse başına 210 dolar ödenecek; bu da şirketin 25 Eylül 2025 tarihindeki kapanış fiyatına göre %25'lik bir prim anlamına geliyor.

KAYITLARA GEÇTİ

Alıcı konsorsiyumda PIF’in yanı sıra teknoloji odaklı yatırım şirketleri Silver Lake ve Affinity Partners da yer alıyor. Eylül ayında imzalanan kesin anlaşmayla bu işlem, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük nakit ödemeli özel şirket satın alımlarından biri olarak kayda geçti. Düzenleyici kurumların onayına bağlı olarak sürecin altı ila dokuz ay içinde tamamlanması bekleniyor.

PIF, anlaşma öncesinde de EA hisselerinin yaklaşık yüzde 10’una sahipti ve Savvy Games Group aracılığıyla oyun sektöründeki yatırımlarını genişletiyordu. Bu satın alma, Suudi Arabistan’ın küresel oyun endüstrisindeki etkisini artırırken, ekonomiyi petrol dışı alanlarda çeşitlendirmeyi hedefleyen Vizyon 2030 stratejisiyle de örtüşüyor.

Electronic Arts (EA), spor, aksiyon ve simülasyon türlerinde birçok popüler oyunun yayıncısıdır. Şirket; EA Sports FC (eski FIFA), Madden NFL, NHL ve UFC gibi spor serilerinin yanı sıra The Sims hayat simülasyonu, Battlefield ve Apex Legends gibi aksiyon ve nişancı oyunlarıyla tanınıyor. EA ayrıca Need for Speed yarış serisi, Mass Effect ve Dragon Age rol yapma oyunları, Star Wars Jedi aksiyon-macera yapımları, Dead Space korku oyunu ve Plants vs. Zombies gibi geniş kitlelere hitap eden serileri de bünyesinde barındırıyor.

