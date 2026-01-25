Xiaomi’nin alt markası POCO, Türkiye’de POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G modellerini satışa sundu; fiyatlar 20.999 TL’den başlıyor.

ÖMER TEMÜR - Xiaomi’nin alt markalarından olan POCO, yeni POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G modelleri Türkiye satışa çıktı.

Siyah, gümüş ve yeşil renk seçenekleriyle gelen POCO M8 5G modeli 20 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla, POCO M8 Pro 5G ise 23 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

