POCO M8 5G ve M8 Pro 5G Türkiye’de satışa çıktı
Xiaomi’nin alt markası POCO, Türkiye’de POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G modellerini satışa sundu; fiyatlar 20.999 TL’den başlıyor.
1 dk önce
Xiaomi'nin alt markası POCO'nun yeni M8 5G ve M8 Pro 5G modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.
- POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G modelleri Türkiye'de satışa çıktı.
- POCO M8 5G, 20.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
- POCO M8 Pro 5G, 23.999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.
- Cihazlar siyah, gümüş ve yeşil renk seçeneklerine sahiptir.
ÖMER TEMÜR - Xiaomi’nin alt markalarından olan POCO, yeni POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G modelleri Türkiye satışa çıktı.
Siyah, gümüş ve yeşil renk seçenekleriyle gelen POCO M8 5G modeli 20 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla, POCO M8 Pro 5G ise 23 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.
