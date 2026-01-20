Xiaomi, elektrikli araç dünyasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Markanın performans canavarı SU7, 24 saatte tam 4.264 km yol katederek kırılması güç bir rekora imza attı. Xpeng P7’ye ait olan önceki rekoru geride bırakan araç, test boyunca 240 km/sa hıza ulaşarak dayanıklılığını kanıtladı.

Test, geçen yıl Kasım ayında Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng pistinde gerçekleştirildi ve güncellenen SU7, 24 saat içinde toplam 4.264 kilometre kat etti. Araç, test sürecinde hızını 240 km/sa civarında tutarak yalnızca bataryasını şarj etmek için kısa molalar verdi.

Elektrikli Xiaomi SU7’den etkileyici performans: 24 saatte 4.264 km ile rekor kırdı

Bu kilometre, üretim hattından çıkan bir elektrikli otomobil için kayda değer bir dayanıklılık performansı olarak değerlendiriliyor. Önceki rekor ise Xpeng’in P7 modeline aitti. O araç 2025’te aynı testte 3.961 km ile sınırları zorlamıştı.

YENİ SU7 MAX

Güncellenmiş SU7’nin Max versiyonu, 897V yüksek voltajlı elektrik sistemi ve 101,7 kWh kapasiteli NMC batarya ile donatıldı. Bu mimari, sadece yüksek kapasite sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 5.2C hızlı şarj desteğiyle kısa sürede yüksek menzil sunuyor.

Test aracının elektrik motoru, Xiaomi tarafından geliştirilen V6s Plus, aracın toplamda yaklaşık 508 kW (681 bg) güç üretmesine imkân tanıyor. Maksimum hızı ise 265 km/sa.

Xiaomi EV’nin açıklamasına göre model ayrıca 835 km’ye varan CLTC menzil vadediyor ve termal yönetim sistemi sayesinde 15 dakikalık şarjla yaklaşık 670 km menzil elde ediyor.

