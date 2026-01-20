Hyundai tamamen elektrikli mini karavanı Staria Camper EV’yi tanıttı. Tamamen güneş panelleriyle donatılan araç 400 km menzil sunuyor.

Geçtiğimiz hafta MPV modeli Staria’nın elektrikli versiyonunu tanıtan Hyundai, şimdi de aynı modelin karavan halini görücüye çıkardı.

Stuttgart’taki CMT fuarında tanıtılan Staria Camper EV Concept, elektrikli aracı sabit kamp donanımıyla birleştiriyor.

Karavancılara “akıllı” seçenek: Hyundai’dan güneş panelli elektrikli karavan

Staria Electric ile aynı altyapıya sahip araç WLTP standartlarına göre 400 km menzil sunuyor. 800V elektrik mimarisine sahip araç DC hızlı şarjla yüzde 10’den yüzde 80’e 20 dakikada şarj olabiliyor.

Karavanda 160 kW (215 beygir) gücünde elektrik motoru görev yapıyor.

Açılır tavanı aracın içine genişlik kazandırırken mutfak bölümüne erişimi kolaylaştırıyor.

Aracın tavanında yer alan 520 W’lık güneş paneli ile istenilen yerde kamp yapılabilecek. Sağlanan enerji ile hem menzil arttırılabiliyor hem de araç içindeki elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Araçta yer alan akıllı camlar ekran üzerinden kontrol edilebiliyor ve gölgelendirme seviyesi ayarlanabiliyor.

