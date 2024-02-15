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    • Rusya'nın yapay zekası GigaChat sınavı geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rusya&#039;nın yapay zekası GigaChat sınavı geçti
    Yapay Zeka, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rusya’da, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye alternatif olması hedefiyle geliştirilen ve Nisan 2023'te piyasaya sürülen GigaChat, yüzde 82 başarı oranı ile yeterlilik sınavını geçti.

    Rusya’da finans kuruluşu Sberbank tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması GigaChat, tıp eğitimi alan öğrencilerin katıldığı yeterlilik sınavında yüzde 82 başarı elde etti. Açıklamada, platformun cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum alanlarında üç ayrı vakayla ilgili sözlü sınavı da başarıyla tamamladığı belirtildi.

    Russia Today'in haberine göre, geliştiriciler, algoritmanın testini geçmek için 6 aylık bir eğitim sürecinden geçti. Tıp öğrencileri çalışmalarında Rusya’daki yerel kaynaklardan yararlandı.

    CHATGPT'YE ALTERNATİF

    Sberbank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra teknoloji alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Nisan 2023'te piyasaya sürülen GigaChat, ABD merkezli OpenAI'nın yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye alternatif olarak geliştirilmişti.

    Platformun, sohbet etme, kod yazma ve resim üretme gibi yetenekleri ile uluslararası rakiplerinden farklı olarak Rusça olarak daha etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğu bildirildi. Ocak 2024 itibarıyla GigaChat'in 2,5 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Teknoloji > Rusya'nın yapay zekası GigaChat sınavı geçti
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