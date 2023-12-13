Samsung'dan bütçe dostu iki yeni telefon! Fiyatlarıyla piyasayı karıştıracak

13 Aralık 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:59

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: SamMobile

Samsung, Galaxy A15 ve Galaxy A25 ile ilgili sızıntı ve söylentilere son noktaya koydu. Teknoloji üreticisi, Vietnam'da Galaxy A15 ve Galaxy A25'in özelliklerini ve tasarımını doğruladı. Yeni serinin, 2024'teki diğer orta sınıf Galaxy telefonları karakterize etmesi muhtemel görünüyor. Samsung, bu yeni tasarım sınıfı için bir isim bile belirledi ve yeni modellerini "Key Island" olarak adlandırıyor.

Galaxy A15, 4G ve LTE olmak üzere iki modelle piyasaya sürülüyor, Galaxy A25 ise varsayılan olarak 5G bağlantısına sahip. Galaxy A15'ten başlayarak bu telefonların özelliklerine göz atalım...

SAMSUNG GALAXY A15 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung'un yeni Galaxy A15'i, fiyatı yalnızca Galaxy A05'ten daha yüksek olan ekonomik bir telefon. 4G ve 5G çeşitleri çoğu özelliği paylaşıyor ancak farklı yonga setlerine sahip. Galaxy A15 4G, MediaTek Helio G99 çipinden güç alırken Galaxy A15 5G, MediaTek Dimensity 6100+ çipinden güç alıyor.

Ayrıca Galaxy A15 4G, 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla sunulurken, 5G modeli yalnızca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla sunuluyor. Bellek yapılandırmaları pazara göre farklılık gösterebilir.

Her iki model de 50MP birincil kamera, 5MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Selfie kamerası ise 13MP çözünürlük sunuyor.

Galaxy A15, 1080 x 2340 çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına, 800 nit parlaklığa ve Vision Booster özellikli 6,5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. 25W şarjlı 5.000mAh batarya cihaza güç veriyor ve One UI 6.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY A25 ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy A25, Exynos 1280 yonga setini temel alıyor ve Vietnam'da 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla satışa sunuluyor. Aynı şekilde 25W şarjlı 5.000mAh bataryadan güç alıyor ve One UI 6.0 ile çalışıyor.

6,5 inç FHD+ AMOLED ekran daha parlaktır ve 1000 nite ulaşabilir. Ayrıca 120Hz'i desteklediği için daha akıcıdır.

Ayrıca Galaxy A25'in 50MP birincil kamerası OIS (optik görüntü sabitleme) özelliğine sahipken, ultra geniş kamerası 8MP gibi daha yüksek bir çözünürlüğe sahip.

Selfie ve derinlik sensörleri sırasıyla 13MP ve 2MP.

Hem Galaxy A15 hem de Galaxy A25, "Key Island" çerçevesine yerleştirilmiş yana monte edilmiş parmak izi sensörlerine sahiptir. Çerçeve bunun dışında düzdür ancak yan düğmelerin etrafından dışarı çıkar.

GALAXY A15 VE GALAXY A25 FİYATLARI

Samsung, Galaxy A15 ve A25 modellerini 16 Aralık'tan itibaren Vietnam'da satışa çıkaracak. Şirketin, önümüzdeki haftalarda yeni telefon modellerini daha fazla ülkede satışa sunması bekleniyor.

Renk seçenekleri arasında sarı, mavi ve siyah yer alıyor.

Galaxy A15 4G modeli 4.990.000 VND'den (205 dolar), Galaxy A15 5G modeli 6.290.000 VND'den (260 dolar), Galaxy A25 5G ise 6.590.000 VND'den (271 dolar) satışa çıktı.