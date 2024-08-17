Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Sırada TikTok mu var? TBMM sosyal medya toplantısı

Sırada TikTok mu var? TBMM sosyal medya toplantısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sırada TikTok mu var? TBMM sosyal medya toplantısı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital platformların propaganda gücüne dikkat çekilerek artık siyasal mücadelenin meydanlardan, salonlardan daha çok dijital platformlarda yürütüldüğü belirtildi.

ESMA ALTIN ANKARA - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, dün AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın başkanlığında, dijital mecralardaki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Yayman, Türkiye’nin dünyada en fazla sosyal medya kullanan ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Instagram’ın kapatılıp tekrar açılması ile Roblox oyun platformuna erişim yasağı getirilmesi sürecini değerlendiren Yayman “Erişim engellinin getirilmesi yasal düzenlemelerdi. Instagram’ın açılmış olmasını değerli buluyoruz. Oyun mecralarına ilişkin de Adana mahkemesinin kararına hepimiz uymak zorundayız. Berlin’de, Paris’te, Londra’da, Washington’da, Viyana’da hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız, Türkiye’de de buna uymak zorundasınız. Bunu da bir ast üst ilişkisiyle değil, bir yönetişim anlayışı içerisinde, karar alma sürecinin paydaşları olarak dile getiriyoruz” dedi.

YIKICI ETKİSİ DAHA FAZLA

Sosyal medyanın yapıcı etkisinin, yıkıcı etkisine göre daha zayıf olduğunu belirten Hüseyin Yayman, dijital platformların propaganda gücüne dikkat çekti. Yayman “Artık hibrit bir siyasal iletişim kampanyası yapılıyor. ABD’de cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki siyasal mücadelenin meydanlardan, salonlardan daha çok dijital platformlarda yürütüldüğünü ve dijitalleşen siyaset bağlamında bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Son dönemde özellikle çocuklar ve gençler arasında artan dijital bağımlılık tehlikesine vurgu yapan Yayman “Dijital bağımlılık konusunda çalışmalıyız. Ulusal güvenlik meselesine dönüşme ihtimali riski var” değerlendirmesinde bulundu.
AK Partili Yayman, sosyal medya platformlarının yetkililerinin, komisyonda daha önce konuştuklarını hatırlatarak “Hiçbiri reklam gelirini açıklamadı. Vergisini de paylaşmadı. Meselenin ticari boyutunu görmemiz lazım” diyerek tepki gösterdi.

TİKTOK GÜVENLİK PROBLEMİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili Giresun Milletvekili Nazım Elmas, birçok Avrupa ülkesinde özellikle iş telefonlarında TikTok kullanımının yasak olduğunu belirterek “Hepsinde yasaklanma sebebi siber güvenlik” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek? Diplomatik kaynaklardan "riskli grup" açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çelik Kubbe'nin omurgası olacak! Hisar O ilk uzun menzil atışında tam isabet - Teknoloji'Hisar O' ilk atışında tam isabet!Meteor yağmuru Türkiye'den gözlemlendi - TeknolojiMeteor yağmuru Türkiye'den gözlemlendiSelçuk Bayraktar açıkladı: Türkiye süper hızlı tren üretip dünyaya satacak - Teknoloji"Türkiye süper hızlı tren üretip dünyaya satacak"Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - TeknolojiAmazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı? - TeknolojiEn çok satan konsol belli oldu!GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu! GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar... - TeknolojiGTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...