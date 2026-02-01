Türkiye’de rekabet tartışmalarına yol açan Spotify, İstanbul’da yeni ofis açacağını duyurdu.

ÖMER TEMÜR - Türkiye ofisini haziran sonuna kadar hizmete açmayı planlayan Spotify’ın Türkiye Genel Müdürü ise Akshat Harbola oldu. Harbola, Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapacak. Spotify daha önce Türkiye’ye ofis açmış fakat 2018 yılında bu ofisi kapatmıştı.

Harbola, İstanbul’da bir ofis açmanın Spotify için sembolik değil, tamamen yapısal bir adım olduğunu belirtti. Harbola, Türkiye’nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu ve buradaki varlıklarını güçlendirmenin Türkiye’nin müzik ekosistemine, sanatçılarına, içerik üreticilerine ve kültürüne olan uzun vadeli bağlılıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.



Haberle İlgili Daha Fazlası