Steve Jobs'ın 47 yıl önce yazdığı 4 dolarlık çek, açık artırmada 36 bin dolara satıldı

7 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:23

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Guardian

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'ın 1976'da Radio Shack'e yazdığı 4 dolarlık çek, Çarşamba günü Boston merkezli RR Auction’daki açık artırmada 36 bin dolardan fazla bir fiyata alıcı buldu. Los Altos, Kaliforniya’daki Wells Fargo Bank şubesindeki ‘Apple Computer Company’ hesabına yazılan imzalı çek, Jobs'ın rekor fiyatlara satılan hatıraları ve eşyaları arasına katıldı.

Geçen yıl, Jobs'ın 1976'da imzaladığı 9,18 dolarlık bir Apple Computer çeki 55 bin dolara satıldı; yine aynı yıl Elmar Electronics'e imzaladığı bir başka çek olan 86 dolarlık çek ise Mart ayında 37 bin 564 dolara alıcı buldu.

Bu son örnekte ise, 6 Aralık günü 4 dolarlık çek 36 bin 850 dolara satıldı.

Açık artırmaya çıkacak son çekte Apple'ın ilk resmi adresi 770 Welch Rd, Ste 154, Palo Alto yer alıyor.

Müzayede evinden bir yönetici, çekin 1990'lardan bu yana özel bir koleksiyoncuda olduğu bilgisini verdi.

JOBS’IN EN ESKİ İMZASI 174 BİN DOLARA SATILDI

Apple’ın kurucusunun 1973'te ‘elektronik teknolojisi veya tasarım mühendisi’ olarak çalışmak üzere yapılan bir iş başvurusunda yer alan imzası, açık arttırmacı tarafından “Jobs'ın bilinen en eski imzası” olarak tanımlanırken, 2018'de 174 bin 757 dolara satılmıştı.

Üç yıl sonra Jobs 21 yaşındayken, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından imzalanan orijinal Apple kuruluş sözleşmesinde yer alan imza, Aralık 2011'de Sotheby's tarafından 1 milyon 594 bin 500 dolara satıldı.

Steve Jobs'ın kartvizitleri bile çok yüksek fiyatlara satıldı. 10 bin dolara alıcı bulan kartvizitlerin yanı sıra asıl rekor fiyatlar Jobs’ın kıyafetlerine aitti. Apple'ın ilk günlerinde Jobs'un giydiği bir çift yıpranmış kahverengi süet Birkenstock sandalet, geçen yıl New York'taki Julien's Auctions'da 218 bin 750 dolara satıldı. Bu meblağ, açık artırmada bir çift sandalet için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyattı.

Geçtiğimiz yıl 1970'lerin ortalarında Apple-1 bilgisayar prototipi için ödenen miktar ise 677 bin 196 dolardı.