Togg T10F ne zaman piyasaya çıkacak, işte bilinmeyenleriyle yerli fastback

10 Ocak 2024 14:13 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:13

ABD'nin Las Vegas kentinde 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) yer alan 50 Türk firmasından biri de Togg. 2023 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modeli T10X'in üreticisi Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) 2022 ve 2023'te olduğu gibi bu yıl da CES'in katılımcıları arasında. Togg, dün akşam TSİ 22.00'de başlayan etkinlikte yeni otomobil modelini tanıttı. Böylece, Togg'un yeni modeli T10F görücüye çıktı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, yeni modelin tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncü defa dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'e katıldıklarını belirtti. Bu yıl fuarda, T10F ile dünya kamuoyunun karşısına çıktıklarını söyledi.

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Karakaş, burada yaptığı açıklamada Togg fastback modeli olan T10F'nin ne zaman piyasaya çıkacağına açıklık getirdi. Togg CEO'su, "27 Aralık 2019'da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız." dedi.

TOGG C-SUV MODELİ T10X, YIL SONU ALMANYA'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Gürcan Karakaş, CES'te ayrıca dijital deneyim platformu ve temiz enerji çözümlerini de ziyaretçilerle buluşturduklarını açıkladı.

Karakaş, Togg'un ilk modeli olan T10X'in ise Avrupa'da ilk olarak Almanya'da 2023 sonundan itibaren satışa çıkacağını söyledi.

T10F BU ÖZELLİĞİYLE TÜRKİYE'DE İLKLER ARASINDA

2025'te ilk olarak Türkiye, daha sonra ise Avrupa pazarına çıkacak olan T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. T10F, Türkiye'de halihazırda yollarda bulunan en uzun menzile sahip araçlar arasında yer alacak.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.