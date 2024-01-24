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    Türkiye'nin uzay çalışmaları Meclis'e taşınıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Meclis'e uzay kanunu götürmek istiyoruz" dedi ve Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulacağını açıkladı.

    Türkiye&#039;nin uzay çalışmaları Meclis&#039;e taşınıyor
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Alper Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Başarıyla başlayan program sonrası gözler devam edecek çalışmalara çevrilmişken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan önemli bir açıklama geldi.

    Bakan Kacır, "Meclis'e uzay kanunu götürmek istiyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

    "UZAY EKONOMİSİNDEN PAY ALACAĞIZ"

    Uzay teknolojilerini geliştireceklerini kaydeden Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız" dedi.

    "ANKARA'DA 'UZAY TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME BÖLGESİ' KURACAĞIZ"

    Bakan Kacır şunları kaydetti: "Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız."

    Bakan Kacır, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarının olduğu taslağın hazır olduğunu ifade etti.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Uzay
    Haberler > Teknoloji > Türkiye'nin uzay çalışmaları Meclis'e taşınıyor
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