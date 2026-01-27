WhatsApp’ta yeni dönem kapıda: Meta, reklamlı ücretsiz kullanım ve reklamsız ücretli abonelik modelini test etmeye hazırlanıyor. Türkiye’de 52 milyon kullanıcıyı ilgilendiren değişikliğin 2026’nın ilk yarısında pilot olarak başlaması bekleniyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, radikal bir değişim eşiğinde bulunuyor. Uygulamanın son test sürümünde ortaya çıkan kodlar, Meta’nın “ücretli abonelik” ve “reklamlı kullanım” modelini devreye almaya hazırlandığını gösteriyor.

Buna göre; reklam görmek istemeyen kullanıcılar aylık ücret öderken, ücretsiz kullanıma devam edenler reklamlarla karşılaşacak.

WhatsApp’ın bu kararı, uygulamanın en yoğun kullanıldığı ülkelerden biri olan Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Türkiye’de yaklaşık 52 milyon aktif kullanıcı ile en çok tercih edilen sosyal iletişim platformu konumunda. Abonelik ücretinin Türkiye pazarına özel bir yerel fiyatlandırma ile mi sunulacağı yoksa küresel standartlara (avro/dolar bazlı) mı tabi olacağı henüz netleşmedi.

Uygulamanın 2026 yılının ilk yarısında sınırlı bölgelerde pilot olarak başlayabileceği belirtiliyor.

