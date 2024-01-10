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    Yapay zeka 'beyaz altın'a alternatif buldu, insanlığın en büyük sorunlarından birini çözdü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Bilim insanları, bataryalardaki lityum kullanımını önemli miktarda azaltabilecek bir malzeme keşfettiklerini ileri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan söz konusu çalışma teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Malzemenin gelecekte pillerin yapımını ciddi şekilde değiştirmesi bekleniyor.

    Yapay zeka &#039;beyaz altın&#039;a alternatif buldu, insanlığın en büyük sorunlarından birini çözdü
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Microsoft ve ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (PNNL) tarafından yürütülen araştırma, pillerdeki lityum kullanımına dair umut veren ilerlemeye işaret ediyor. İki kuruluş, karmaşık bilimsel ve matematiksel işlemleri çözmek için çok sayıda bilgisayarı birleştiren gelişmiş yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem kullandı.

    Yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanılarak 32 milyon potansiyel inorganik materyal, bir haftadan kısa sürede, 18 gelecek vadeden örneğe indirgendi. Bu tarama sürecinin, geleneksel laboratuvar araştırma yöntemleriyle 20 yıldan fazla sürebileceği aktarıldı.

    Araştırmada, yapay zeka ve gelişmiş hesaplama sistemleri aracılığıyla keşfedilen malzemenin bataryalardaki lityum kullanımını yüzde 70'e kadar azaltabileceği belirtiliyor.

    Söz konusu malzeme, keşfedildiğinden bu yana ampul yakmak için kullanılıyor.

    Microsoft Genel Başkan Yardımcısı Jason Zander, büyük teknoloji şirketinin görevlerinden birinin, "250 yıllık bilimsel keşfi, gelecek 25 yıla sıkıştırmak" olduğunu söyledi.

    LİTYUM İÇİN 'BEYAZ ALTIN' DA DENİLİYOR 

    Piyasa değeri ve gümüş rengi dolayısıyla sıklıkla "beyaz altın" olarak anılan lityum, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar pek çok araca güç sağlayan şarj edilebilir bataryaların temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Uluslararası Enerji Ajansına göre, elektrikli araçlara talep arttıkça dünya, 2025 gibi yakın bir zamanda malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir.

    Yine ABD Enerji Bakanlığına göre, lityum iyon pillere olan talebin 2030'a kadar 10 kata kadar artması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Teknoloji > Yapay zeka 'beyaz altın'a alternatif buldu, insanlığın en büyük sorunlarından birini çözdü
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