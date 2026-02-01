Yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı? Evet, öyle görünüyor. İşte yapay zekâ için çalışanlarını kapının önüne koyan firmalar.

ÖMER TEMÜR - Amazon, yeniden yapılanma süreci ve yapay zekâ yatırımları doğrultusunda tam 16 bin çalışanıyla yollarını ayırdı. AWS, perakende, Prime Video ve İnsan Kaynakları gibi beyaz yakalıların çalıştığı departmanlar ise başı çekiyor.

Spor giyim devi Nike, ABD’deki dağıtım merkezlerinde verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla 775 çalışanının işine son veriyor. Şirket, büyüme stratejisinde rotayı tamamen yapay zekâ ve otomasyona kırdı.

Pinterest, çalışan kadrosunun yaklaşık yüzde 15’iyle yollarını ayırarak kaynaklarını doğrudan yapay zekâ projelerine yönlendirmeyi planlıyor.

Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın verilerine göre, ABD’de yalnızca yapay zekâ odaklı işten çıkarmaların sayısı 2025’te yaklaşık 55 bine ulaştı. Yıl boyunca duyurulan toplam işten çıkarma sayısı ise 1 milyon 170 bin olarak hesaplandı.



