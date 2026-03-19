Yalova’daki babasının kucağındayken komşu saldırısına maruz kalan ve kafatası çatlayan 14 aylık İkra’nın 8 yaşındaki ağabeyi de sokakta taşlı saldırıya uğradı. Tehdit mesajları aldığını söyleyen baba “Can güvenliğimiz yok” dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde E. ailesi ile Baca ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle çok sayıda tartışma yaşanmış, 20 Şubat'ta Muhammed Baca kucağında 14 aylık kızı İkra ile komşusu Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğramıştı.

8 YAŞINDAKİ FATİH’E SALDIRI

Baca ailesi bir saldırı dehşeti daha yaşadı. Baca ailesinin 8 yaşındaki çocukları Fatih Miraç kardeşleriyle sokakta oynadığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına atılan taş ile yaralandı.

“KAFASINA TAŞ VURULMUŞ”

Jandarmaya giderek ifade veren Muhammed Baca, sürekli tehditler aldıklarını söyleyerek şunları anlattı:

Kızımın zaten darp edildiğinde bir kişi tutuklandı, iki kişi serbest. Azmettirici serbest. O gün sırtımdan vuran hala serbest. Kolluğun yanında, jandarmaya vuranlar serbest. Akşam iftara yakın 2 saat kala uyandığımda eşim söyledi. İki gün önce de yine oğlum Fatih Miraç Baca'nın kafasına taş vurulmuş. Olayı görmedim. Çocuk da taş atanı görmemiş. Jandarmaya gittik, yine tutanak tuttuk. Hastanede tomografi çekildi. Adliyeden tekrar şikayetçi olacağız"

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

“Hala aynı şahıslardan, Facebook'tan tehditler alıyoruz. Mesela bazı fotoğraflarımızın altına yorumlar yazmışlar. ‘Jandarma evinizin önünde beklemezse evinize giremezsiniz, süs köpeği' diye. Kapımızın önüne güvenlik amaçlı bir fotokopan koyduk. Savcılığa gittik, ifade verdik. Elektrik kesintisi oluyor” diye baba Baca, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

“TERK EDECEĞİM BURAYI”

Evini satışa çıkardığını söyleyen Muhammed Baca “2 milyon 800'den 2 milyon 500'e düşürdüm. 2 milyon da verseler burayı satıp gideceğim, terk edeceğim. Çünkü çocuklarım gerçekten korkuyor. Yani bizzat şu 10 yaşındaki çocuğun saat başı sıçramasına gerek yok. Küçük çocuğun, kızım zaten öyle bir sıçrama, ufak bir gürültüde hemen kafasını tutuyor” diyerek tepki gösterdi.

NELER OLMUŞTU?

Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğramıştı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatlamıştı. Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şener E. hakkında babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebeğe saldırı için ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis talep edilmişti.

