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    • Yapay zekâlı cepte talep patlaması! Galaxy S24 serisinde satışlar üçe katlandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yapay zekâlı cepte talep patlaması! Galaxy S24 serisinde satışlar üçe katlandı
    Samsung, Yapay Zeka, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Galaxy S24 satışlarında en çok talebi Türkiye’nin, üç kat daha fazla artışla aldığını belirterek “Artık akıllı telefon devrini kapatıp yapay zekâlı telefon çağını başlatıyoruz” dedi.

    ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Akıllı telefonlarda yapay zekâ çağı başlıyor. Hemen hemen her alanda kendisini gösteren yapay zekâ artık ceplere kadar girdi. Samsung’un yapay zekâ ile donatılan yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi sesli görüşmeleri gerçek zamanlı olarak tercüme ederken, ‘Circle to Search’ özelliği ile kullanıcıların fotoğraf üzerinden daireye alarak aradığı şeyi anında internette bulmasını sağlıyor. Aynı şekilde kullanıcılar çektikleri fotoğraflar üzerinde yapay zekâ sayesinde oynama yapabiliyor.

    Ocak ayında satışa çıkan Galaxy S24 modeline talep ise beklentilerin çok ötesinde. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın dâhil olduğu MENA bölgesinde en çok talep alan ülke olduğunu belirterek, “S23’e göre tam üç kat daha fazla talep aldık. Artış bekliyorduk ama bu kadar değil. Bunda telefonların yapay zekâlı olması etkili oldu. Galaxy S24 serisi şimdiye kadar gördüğünüz en zeki cihaz. Artık akıllı telefon devrini kapatıp yapay zekâlı telefon çağını başlatıyoruz” ifadesini kullandı.

    Yapay zekâlı cepte talep patlaması! Galaxy S24 serisinde satışlar üçe katlandı

    ÜÇÜNCÜ İŞLETİM SİSTEMİ OLACAK

    Yapay zekânın Android ve iOS’tan sonra 3. işletim sistemi olacağına dikkat çeken Azdemir “Küresel yapay zekâ pazarı 2022’de 428 milyar dolardı, 2030’da 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Türkiye’de yılda ortalama 10 milyon telefon satılıyor. Akıllı telefon pazarı her yıl %5 büyüyor. Türkiye’de %45 pazar payıyla lideriz. Dört yıldır tüm kategorilerde pazar payımız artıyor. Özellikle üst segmentte daha fazla büyüdük. 2024’te teknoloji dünyasında yapay zekâ (AI) ön planda olacak. Samsung trendleri belirleyecek. Sadece telefonlarda değil Samsung model kulaklıklarda da tercüme özelliği olacak. Her yıl AR-GE’ye 17 milyar dolar ayırıyor, 75 bin AR-GE çalışanıyla  yarının teknolojilerini şekillendirmeye çalışıyoruz” dedi. 

    BİR SANİYEDE ÇEVİRİ

    >> Circle to Search özelliği ile mesela, Instagram’da bir arkadaşınızın kolunda gördüğünüz saati çember içine alıp aratabilir, hatta satın alabilirsiniz.

    >> Live Translate özelliğiyle sesli görüşmeler gerçek zamanlı olarak 1 saniyede çevirebiliyor. Çeviri aynı zamanda metne dökülüyor. Bunun için internet bağlantısı ve herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duyulmazken, veriler telefonda saklanıyor. Bu özellik yakın zamanda WhatsApp görüşmelerinde de kullanılabilecek. Türkçe dil desteği ise bu yıl içerisinde gelecek.

    >> Ve daha birçok özelliği bulunan Samsung Galaxy S24, 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme taahhüdüyle sunuluyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SamsungYapay Zeka
    Haberler > Teknoloji > Yapay zekâlı cepte talep patlaması! Galaxy S24 serisinde satışlar üçe katlandı
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