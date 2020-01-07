MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir."
MSÜ sınav başvuruları başladı
07.01.2020 - 12:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir."
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Üniversitesi,Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları,
673613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/673613.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER