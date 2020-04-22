Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarih 20 Şubat 1970... O günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün temeli atıldı, 30 Ekim 1973 tarihinde de, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. Bu, Türkiye'nin ilk büyük projesi olarak tarihe geçti. Türkiye, bugün geldiği noktada ise deniz altında tüp geçişlerden deniz üstünde havalimanına kadar birçok altyapı projesine imza attı. Artık projelerimiz, dünyada ses getiriyor. Bunlardan biri de, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü... Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkii ile Asya tarafındaki Lâpseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında yer alacak köprü için çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak; renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarında, 24 adet blok üst üste konularak, 230 metre yüksekliğe ulaşıldı. Orta açıklığı 2023 metre olacak Çanakkale Boğazı'nın toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin, kara yolu ile entegrasyonunu da sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

İki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2.023 metre yükseklikte olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada her biri 333 metre yükseklikteki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşlarında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

230 metre yüksekliğe ulaşılan 1915 Çanakkale köprüsü’nde, 649'u mühendis BEŞ bine yakın personel ve 895 iş makinesi, 24 saat vardiya esasıyla çalışıyor.