Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Türkiye’nin son yıllarda turizm sektörü de parladı. Ancak 2020’de dünyayı etkileyen koronavirüsün menfi yansımaları, içeride de takip ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir yandan sektörü rahatlatmaya çalışırken diğer yandan da 58 milyon turist, 41 milyar dolar gelir hedefinden vazgeçmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik sektör olarak ilan ettiği turizmde büyük hedeflere ulaşmak adına çalışmalar devam ediyor. Geçen sene 51,7 milyon turist, 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaşıldı. Turist sayısı ve gelirde tüm zamanların rekoru kırılırken tesis doluluklarında son üç senenin en iyi performansına gelindi. Turizm sektörü, bu başarıda pazarlamanın ana lokomotifi olan seyahat acentelerinin büyük rolü olduğu görüşünde. Özellikle 2019 yılı içerisinde genel olarak Avrupa ülkelerinin tamamında artış yaşanırken İstanbul ve Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 15 milyon rakamına yükseldi. Ayrıca İstanbul, 2019’da yüzde 74 ile dolulukta Avrupa ortalamasının üzerine çıktı.

UMUTLAR YEŞERECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtım bütçesini 2020 yılında 180 milyon dolara taşıdı. 58 milyon turistin gelmesini ve 41 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyordu. Koronavirüs salgını tedirgin etti. Sektör temsilcileri 58 milyonluk hedefi tutturmanın bu yıl zor olacağını söylese de; Bakanlık önlemlerini artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada aldıkları tedbirleri ve önümüzdeki günlere ilişkin düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Hava trafiğinin durdurulması ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle birçok rezervasyon gerçekleşmedi. Acentelerin de, yaptığı ön ödemeleri iade gibi talepleri vardı. Biz Maliye ve Hazine Bakanlığımızla bir çalışma yaptık. Acente avanslarının otel tarafından geri ödenebilmesi için yeni bir kredi paketi oluşturduk. Bu süre içinde başvuran otellere kamu bankaları üzerinden altı aylık geçici köklü finansman sağlayacağız. Buradan elde ettikleri gelirlerle, oteller, acentelerine avanslarını geri ödeyebilecek.

Turizm sektöründe beş altı ay, çalışan personel askıda tutulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok hızlı bir çalışma yaptı ve yeni bir mütalaa yayımladı. Artık askıdaki personel de kısa çalışma programından yararlanabilecek. Bir de asgari ücret desteği vardı, o da bu sene sonuna kadar uzatıldı. Amacımız, virüsü kontrol altına almayı başarmış ülkelerden tekrar turist trafiği ve hava trafiğinin açılmasını sağlamak. Ramazan Bayramı itibarıyla iç pazar hareketlenmesiyle bölgelerde tekrar turizm sezonu başlar diye düşünüyoruz. Ayrıca, yakın ve uzun tarih rezervasyon iptalleri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanıyor. Ama yabancı tur operatörlerinin üst düzey yetkililerinin söylediği, emsalleriyle kıyaslandığında en az iptali Türkiye alıyor. Az da olsa ileriye dönük rezervasyonlar bile başladı."

2023 ENDİŞEMİZ YOK

Bakan Ersoy “2023 ve sonrası için çok ciddi planlarımız, hedeflerimiz var. Bununla ilgili gerekirse yeni stratejiler oluşturacağız. 2023 rakamlarıyla alakalı en ufak bir endişem yok. 2020’de bir kayıp olabilir. 2021’de virüs tamamen biterse hızlı bir şekilde hedefleri yakalarız. 2022 ve 2023’te de çok yoğun tanıtım ve algı operasyonlarıyla istediğimiz noktalara rahat ulaşırız. Turizm sezonunu bu sene uzatacağız. Dünya genelinde bir aksama oldu ama biz bunun telafisi sırasında çok seri olacak ve hızlı bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.