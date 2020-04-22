Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri İZMİR İHA

65 yaşındaki Rıza Aşkan’ın Türkiye gazetesi aşkı, hem oğluna hem torununa ilham olurken üç kuşak gazete aşkının hiç sönmemesi gerektiğini söyleyerek herkese örnek oluyor. İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Rıza Amca, kurulduğu günden bu yana Türkiye gazetesi abonesi olan binlerce kişiden biri. Gazetenin ilk basımının yapıldığı 1970 yılından bu yana evlerine Türkiye gazetesi ulaşan Rıza Aşkan, geçen onca yıla rağmen her sabah aynı heyecanla gazeteyi eline alıp okuduğunu belirtti. Sabahları kendisi henüz işe gelmeden kapıya bırakılmış olan Türkiye gazetesini okumadan işe başlamayan alüminyum doğrama ustası Rıza Amca, hem çocuğuna hem de torununa örnek oldu. Üç kuşak Türkiye gazetesi abonesi olan Aşkan ailesi, gazetenin verdiği içerik ve fikirlerle çok şey kazandıklarını dile getirdi.

BABADAN OĞULA...

Enver Ören’in kurduğu Türkiye gazetesinin sahibi ve çizgisi değişmeyen tek gazete olduğuna işaret eden Rıza Aşkan “Bu gazete Enver Ören’in çizdiği yoldan hiç ayrılmadı. Her ailenin gönül rahatlığıyla okuyabileceği ve çocuklarına da okutabileceği bir gazete olarak yıllardır hem iş yerime hem evime giriyor. Gazetenin özellikle dini makaleleri, asrısaadet döneminden konuları, köşe yazıları, enteresan bilgileri yani ‘Bizim Sayfa’ ismindeki orta sayfası her gün merakla beklediğimiz yazılardan oluşuyor. Benim gibi hem oğlum hem de torunum gazeteyi her gün ilgiyle okuyor. Bu ‘Türkiye’ ışığı ailemizde babadan oğula, dededen toruna devam edecek” dedi.