Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Adis Alagiç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Alagiç’in beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.