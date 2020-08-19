Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Adis Alagiç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Alagiç’in beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisini kabul etti
19.08.2020 - 20:09 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdoğan,
725968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/725968.aspx
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