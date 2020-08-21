İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bayan şahısların, Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul'da bulunan zanlıların saklandıkları yeri tespit eden terör polisi, operasyon için sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Polis Türk vatandaşı M.F.İ ve yabancı uyruklu A.M.T.M.A.R. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
21.08.2020 - 18:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,
726365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/726365.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER