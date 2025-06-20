1 milyon köylüye bu eğitim verildi! Yapay zekâ devreye girdi, risk önceden...

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte ormanlarda artan yangın riskine karşı bütün tedbirler alınırken, bu sene özellikle vatandaşların yanı sıra, daha çok orman alanlarında bulunan çoban, avcı ve arıcılara da yangınlar konusunda eğitim verildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bu doğrultuda, 131 bin orman gönüllüsü sisteme dâhil edildi. Orman içleri temizlenerek yangına sebep olabilecek atıklar toplandı. 25 bin köyde yapılan toplantılarla 1 milyondan fazla vatandaşa, ayrıca 35 bin çobana, avcıya, arıcıya ve 250 bin öğrenciye eğitim verildi.

Öte yandan, Türkiye yangın tespitinde İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada ikinci ülke konumunda bulunurken, yapay zekâ destekli teknolojilerle de yangın riski önceden belirleniyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEMLER

Bu yıl orman yangınları ile mücadele çerçevesinde 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1.786 arazöz, 2.742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi ve 25 bin eğitimli personel hazır hâle getirildi. 184’ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi, İHA’lar, mobil ekipler ve yapay zekâ destekli sistemlerleormanlar takibe alındı.

Ayrıca, 4.796 yangın havuzu hazır hâle getirilirken, 1.600 farklı noktaya araç ve ekipman konuşlandırıldı. Orman köylerine de traktör destekli su tankerleri dağıtıldı, orman içi yolların bakımı yapıldı.