10 dakikada 2 kilo kiraz yedi, yarım altın kazandı

Manisa Alaşehir'de düzenlenen 'en çok kiraz yeme' yarışmasında sadece 10 dakikada 2 kilo 452 gram kirazı yiyen yarışmacı yarım altın kazandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Uluderbent Mahallesinde kiraz festivali düzenlendi. Festivalin en ilgi çekici etkinliği ise 'en çok kirazı yeme' yarışması oldu. 5'i kadın 20 kişinin katıldığı yarışmada kirazlar birer kilo olarak tabaklara konuldu ve yarışmacılara sunuldu.

Yarışmanın başlamasıyla birlikte katılımcılar, 10 dakika içinde en çok kirazı yemek için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonucunda Adem Gökçen 2 kilo 452 gram kiraz yiyerek birinci olurken, ağabeyi Dursun Gökçen ise 2 kilo 282 gramla ikinci oldu. Yarışma sonucunda birinciye yarım, ikinciye çeyrek ve üçüncüye ise gram altın hediye edildi.

"YÖRESEL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uluderbent Mahallesi'nin kirazının meşhur olduğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu bölgede üreticilerimiz alın terlerini akıtarak, bu güzel kirazları yetiştiriyorlar. Biz de her yıl burada festival yaparak hem Uluderbent’in kültürel değerlerini hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

"10 dakikada yaklaşık 2 kilogram kiraz yiyen arkadaşlarımız oluyor" diyen Öküzcüoğlu, "Yarışmacılarımız gayet güzel bir performans sergilediler. Birincimiz 2 kilo 450 gram kirazı 10 dakikada yiyerek birinciliği hak etti. Geçen yılki birincimiz bu sene ikinci oldu. Üçüncü de aramıza yeni katılan gençlerden Serkan kaya oldu. Uluderbent’te çiftçilerimiz kiraz yemekte başarılı oldukları gibi gençlerimizi yetiştirmekte de başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum, katkılar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.