14 yaşında minibüs kullanırken yakalandı! Babasının sözleri ekipleri şoke etti

Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk minibüs kullanırken polise yakalandı. Çocuk sürücü polise “İşlem yapmayın, ehliyet mi sürüyor arabayı” diye tepki gösterirken, olay yerine gelen babanın sözleri ise herkesi şoke etti.

Aksaray'ın Büyükbölcek Mahallesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

POLİSE ADINI SÖYLEMEDİ, BABASINI ARADI

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyetsiz ve 14 yaşında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çocuğa kimlik bilgilerini sorarken, çocuk ne ismini söyledi, ne de kimlik bilgilerini verdi. Telefonla babasından yardım isteyen çocuk, babasını olay yerine çağırdı.

"EHLİYET Mİ SÜRÜYOR ARABAYI?"

Babası gelene kadar polis memurlarına talimatlar veren çocuk, “Yapmayın, işlem yapmayın” dedi. Polis merkezi amirinin “Birine çarpsan öldürsen ne yapacağız?” demesi üzerine çocuk “Ya niye çarpayım ben adam akıllı gidiyorum” derken, amirin “Ehliyetin yok” demesi üzerine çocuk “Ehliyet mi sürüyor arabayı ya” diye cevap verdi.

BABANIN TAVIRLARI ŞOKE ETTİ

Bir süre sonra çocuğun 14 yaşındaki Y.C.Ö. olduğu belirlendi. Olay yerine gelen babası K.Ö. ise polis merkezi amiri ile görüştü. Görevli amir çocuğun babasına çocuğa araç vermemesi konusunda bilgiler verirken, gülerek amiri dinleyen baba konuşmanın ardından oğlunun boynunu sıvazlayıp, “Canın sağ olsun paşam, hiç şey yapma. Canın sağ olsun koçum” dedi.

TEHDİTVARİ SÖZLER

Ardından olayı görüntüleyen basın mensubuna yaklaşan baba K.Ö., “Çekiyorsan da çek bu erkek evladı, hiçbir şey yapmaz, çek. Bu erkek evladı. Ben Kadir Özkanlı’yım. Beni tanıyorsun sen, ben de seni tanıyorum” diyerek tehditvari sözler sarf etti.

Çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 900 TL, araç sahibi babasına da 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi.