Mardin Artuklu'da geçen yıl akraba iki aile arasında çıkan, 1 kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle son buldu. İlçede düzenlenen barış yemeğinde taraflar Kur'an-ı Kerim eşliğinde tokalaşarak barıştı. Törene kent protokolü, sivil toplum temsilcileri ve aile fertleri katıldı.

Mardin Artuklu'da geçen yıl 8 Haziran'da akraba Boz ailesinin fertleri arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından taraflar arasında başlayan husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

HUSUMET SONLANDI

Aile fertlerinin ikna edilmesi üzerine ilçedeki bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi. Programda konuşan kanaat önderlerinden Süheyil Recepoğlu, husumetin geçen yıl basit sebeplerle akraba iki aile arasında başladığını belirterek, aile fertlerinin de destekleriyle bu husumeti sonlandırdıklarını söyledi.

15 kişinin kanı akmıştı... Akraba aileler arasındaki büyük kavga son buldu

Geçen yıl da 22 yıl önce başka iki aile arasında çıkan husumeti girişimleri sonlandırdıklarını anlatan Recepoğlu, bu törene o ailelerin de katıldığını belirtti.

"BU ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Recepoğlu, "Türkiye birlik ve beraberlik içinde bir bütündür. Biz de bu barışı sağlamış olduk. Bu süreç bizim için zor geçti. Sağ olsunlar, var olsunlar, her iki aile de teveccüh gösterdiler, bize bu barışı sağlamak nasip oldu. Her iki aileye teşekkür ediyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için girişimlerimiz her zaman için devam edecek." dedi.

15 kişinin kanı akmıştı... Akraba aileler arasındaki büyük kavga son buldu

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, daha sonra her iki aile bireyleri tokalaştı. Barış yemeğinin verilmesiyle sona eren programa, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı.

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