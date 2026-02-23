17 ilde görülen ve boyutları her geçen gün daha da büyüyen obruklar Aksaray’da tehlikeyi yeniden gözler önüne taşıdı. Kentte 9’u büyük 86 obruk tespit edildi. Uzmanlar, obrukların yerleşim yerlerine yakınlaşmaları durumunda can kayıplarının yaşanabileceğini belirterek uyardı.

Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Diyarbakır, Bitlis, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Karaman, Nevşehir, Manisa, Konya’da görülen obrukların sayısı Aksaray’da yeniden alarm verdi.

17 ili saran sessiz tehlike! Aksaray’da sayısı 86’ya ulaştı! Evlere ilerliyor

SAYI 86'YA ULAŞTI

Aksaray’da bölgede yapılan incelemelerde, 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da artan obruk sayısı vatandaşları da endişelendirdi.

Yeraltı sularının çekilmeye devam etmesiyle birlikte obrukların yerleşim yerlerine kadar gelebileceğini işaret eden uzmanlar, uyardı.

“9 TANESİ ÇOK BÜYÜK OBRUKLAR”

Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, obrukların boyutlarının büyümesine dikkat çekerek şunları söyledi:

Obruk oluşumu Sultanhanı ve Eskil gibi arazilerde yeraltı su seviyesinin çekilmesiyle birlikte örtü tabakanın düşmesi sonucunda oluşan çukurlardır. Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yeraltı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor. Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar.

“CAN KAYIPLARI OLABİLİR”

Obrukların yerleşim yerlerine kadar uzanmasının büyük tehlike oluşturacağını belirten Aydın “Bu kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak zaten yağmurlar da az olduğu için su kullanımı denetim altına alınarak bir önlem getirilmelidir. Yoksa obrukların oluşması devam edecek, bu obruk oluşumlarını bitiremeyiz ancak durdurma şansımız var. Allah korusun yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur. Onun için yetkililer şu anda bunu gözlemliyor, denetim altında" diye uyardı.

