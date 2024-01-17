2023'te Google'da plakası en çok aranan 9 il belli oldu! Zirvede Nevşehir var

17 Ocak 2024 00:11 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 01:21

Yıl içerisinde yaşanan birçok olay, merak konusu haline gelmesi ile birlikte arama motorlarında sıkça aranıyor. En çok aranan konulardan birisi de şehirlerin plaka numaraları.

81 farklı ilde gerçekleşen olaylar sonucunda en fazla ilgi çeken şehir, plaka numarasıyla yapılan aramalarda ortaya çıktı. Google, 2023 yılında yapılan aramalarda en çok talep gören plaka kodunu açıkladı.

İşte arama motorunda Türkiye'nin en çok plakası araştırılan 9 ili...

9- Bursa

8- Hatay

7-Kahramanmaraş

6- Çanakkale

5- Artvin

4- Diyarbakır

3- Erzurum

2- Elazığ

1- Nevşehir