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2023'te Google'da plakası en çok aranan 9 il belli oldu! Zirvede Nevşehir var
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sinem Eryilmaz
Google, 2023 yılında arama motorunda en çok aranan plaka kodunu açıkladı. İlk sırada yer alan şehir Nevşehir olurken, onu takip eden iller ise Elazığ ve Erzurum oldu.
Yıl içerisinde yaşanan birçok olay, merak konusu haline gelmesi ile birlikte arama motorlarında sıkça aranıyor. En çok aranan konulardan birisi de şehirlerin plaka numaraları.
81 farklı ilde gerçekleşen olaylar sonucunda en fazla ilgi çeken şehir, plaka numarasıyla yapılan aramalarda ortaya çıktı. Google, 2023 yılında yapılan aramalarda en çok talep gören plaka kodunu açıkladı.
İşte arama motorunda Türkiye'nin en çok plakası araştırılan 9 ili...
9- Bursa
8- Hatay
7-Kahramanmaraş
6- Çanakkale
5- Artvin
4- Diyarbakır
3- Erzurum
2- Elazığ
1- Nevşehir
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi