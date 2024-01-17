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    2023'te Google'da plakası en çok aranan 9 il belli oldu! Zirvede Nevşehir var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Google, 2023 yılında arama motorunda en çok aranan plaka kodunu açıkladı. İlk sırada yer alan şehir Nevşehir olurken, onu takip eden iller ise Elazığ ve Erzurum oldu.

    2023&#039;te Google&#039;da plakası en çok aranan 9 il belli oldu! Zirvede Nevşehir var
    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yıl içerisinde yaşanan birçok olay, merak konusu haline gelmesi ile birlikte arama motorlarında sıkça aranıyor. En çok aranan konulardan birisi de şehirlerin plaka numaraları.

    81 farklı ilde gerçekleşen olaylar sonucunda en fazla ilgi çeken şehir, plaka numarasıyla yapılan aramalarda ortaya çıktı. Google, 2023 yılında yapılan aramalarda en çok talep gören plaka kodunu açıkladı.

    İşte arama motorunda Türkiye'nin en çok plakası araştırılan 9 ili...

    9- Bursa
    8- Hatay
    7-Kahramanmaraş
    6- Çanakkale
    5- Artvin
    4- Diyarbakır
    3- Erzurum
    2- Elazığ
    1- Nevşehir

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GooglePlaka
    Haberler > Yaşam > 2023'te Google'da plakası en çok aranan 9 il belli oldu! Zirvede Nevşehir var
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