Birkaç gün önce şiddetli fırtınanın etkili olduğu Antalya’nın Alanya ilçesinde bu kez de hortum etkili oldu. Denizde oluşan hortum yaklaşık 10 dakika boyunca etkisini gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Okurcular Mahallesi açıklarında dün saat 10.00 sıralarında bir hortum meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortum, yürekleri ağza getirdi.

2026’nın ilki! Antalya’da korkutan manzara, tam 10 dakika sürdü

2026’NIN İLK HORTUMU

Kıyıdan da görülebilen hortum, daha sonra etkisini yitirerek gözden kayboldu. Hortum karaya ulaşamazken, o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Bu hortum, Alanya Okurcalar bölgesinde yeni yılda görülen ilk hortum olarak kayıtlara geçti.

FIRTINA HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

İki gün önce Antalya’da yoğun sis ve kuvvetli rüzgar etkili olmuştu. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer sıfıra düşerken, rüzgarın hızı saatte 40 kilometreyi bulmuştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekmişti.

Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri döverken, Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahipleri dev dalgalara karşı önlemlerini artırmıştı.

