Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını, birçok bölgede kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgâr, buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunduğunu açıkladı. 3 gün boyunca yurt genelinde yağışların etkili olması beklenirken, sıcaklıkların çarşamba günü artması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3 gün boyunca yağmur durmayacak! Meteoroloji, sıcaklıkların artacağı tarihi açıkladı

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3 gün boyunca yağmur durmayacak! Meteoroloji, sıcaklıkların artacağı tarihi açıkladı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.)yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 gün boyunca yağmur durmayacak! Meteoroloji, sıcaklıkların artacağı tarihi açıkladı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası