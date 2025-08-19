Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
300 yıllık düdüklü tencere en nadide parçası! Bayburtlu usta antika eşya tutkusuyla evini müzeye dönüştürdü

300 yıllık düdüklü tencere en nadide parçası! Bayburtlu usta antika eşya tutkusuyla evini müzeye dönüştürdü

Memleketi Bayburt'a dönen 57 yaşındaki marangoz ustası Ömer Keleş, Ballıkaya Köyü'ndeki baba ocağını müze evine dönüştürdü. Keleş kültür evine dönüştürdüğü antika eşyalar arasında en nadide parçasının 300 yıllık düdüklü tencere olduğunu söyledi.

Babadan dededen miras kalan ya da antika pazarlarında değeri bilinmeyen nice eşya tarih ve kültüre meraklı kişilerin gayretleriyle korunuyor.

Evlerini müzeye dönüştüren bu gönüllü müzecilerden biri de Bayburtlu marangoz Ömer Keleş oldu.  

Eskiyen evini kendi imkanlarıyla, kimsenin desteği olmadan adeta bir müzeye dönüştüren Keleş, 50 metrekarelik yerde yaklaşık bin adetin üzerinde antika ve nostaljik eşyayı sergiliyor.

Keleş'in büyük uğraşlarla restore ederek Bayburt'a kazandırdığı kültür evi, antika ve nostalji seven yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Evinin alt tarafını da marangoz atölyesine dönüştüren Keleş, burada saatlerce emek vererek gelen siparişleri üretiyor.

Antika ve nostaljik eşya tutkusuyla kazancının yarısını bu eşyaları almaya harcayan Ömer Usta kimseden maddi destek almadığını söylüyor.

Her şeyi tek başına yaptığını, kimseden bir beklentisi olmadığını ancak Bayburtlu yetkililerden manevi destek beklediğini vurguluyor.

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ DE BİLMEZ"

1986 yılında ailesiyle birlikte Bayburt'tan Bursa'ya yerleşen Keleş, 10 yıl önce döndüğünü hatırlatarak, "Baba ocağını şenlendirmek için tadilat ve restore yaptım. Bu tarihi eşyalardan 30-40 parça elimde vardı. Eşyalara bakınca tekrar bende bir merak uyanmaya başladı. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilmez duyarlılığıyla eşya toplamaya başladım. Yer yer satın aldım, hibe eden arkadaşlar da oldu, bu şekilde devam ediyorum. Birkaç yıl önce saydığımda 450-500 adet tarihi eşya vardı ama şu anda ne kadar olduğunu bilemiyorum sonrasında saymadım. Evdeki eşyalar bin parçaya, bin 500 parçaya ulaşmış olabilir. Bu şekilde yöre insanımıza, geleceğimize miras bırakma amacıyla bu işe devam etmek istiyorum" diyor.

"ZİYARETÇİLERİMİZE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Kültür evinin özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradığını belirten Keleş, "Yazın dışarıdan gelen çok oluyor. Yurt dışından gelenler, sosyal medyadan görüp ziyaret etmek isteyenler bir hayli fazla, hiçbir zaman saat kısıtlamamış yoktur, 24 saat gelebiliyorlar. Kesinlikle ücret alınmıyor, ziyaret edip, eskiyi anımsayıp dönüyorlar" dedi.

300 YILLIK DÜDÜKLÜ TENCERE

Birçok asırlık parçayı evinde bulunduran Keleş, "Evin eski parçası da 300 yıllık düdüklü tencere. Asırlık bayağı bir parça evimde mevcuttur. Saymakla bitiremem. Benim için bütün parçalarım aynı değerde, hepsine sevdalıyım, bütün eşyaları aynı şekilde görüyorum, özenle muhafaza edip bakımlarını yapıyorum" ifadelerini kullandı.

