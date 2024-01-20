Kadın olarak yaşadı, erkek olduğunu ispatlaması 38 yıl sürdü! Şimdi o kimliğin bedelini ödüyor

20 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 11:45

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedildi. Bodur, bu yanlışlığın düzeltilmesi için hukuk mücadelesi verdi, tam 38 yıl sürdü. Filmlere konu olacak kadar ilginç olaylar yaşayan Bodur, hatayı düzelttirdi ancak bu kez de başına gelenler yüzünden sevinemedi.

ÇOCUKLARINI KARDEŞİNİN NÜFUSUNA KAYDETTİRDİ

38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan Kumral Bodur, bir taraftan hukuk mücadelesi verirken diğer taraftan evlendi ancak resmi nikah yaptıramadı. 4 çocuğunu ise kardeşinin nüfusuna kaydettirmek zorunda kaldı. Tüm bu mücadelenin sonunda geçtiğimiz yıl hukuk mücadelesini kazanan Bodur'un bu defa da üst üste gelen mahkeme celpleriyle başı derde girdi.

ALINAN KİMLİK PEMBE ÇIKTI

İsminden dolayı nüfus müdürünün hata yaptığını anlatan Kumral Bodur, "Eskiden nüfus müdürleri köylere gider kayıt yapar, nüfusa geçirirmiş. İlkokula başlayacağım zamanlarda köye gelen nüfus görevlisine babam çocukların ismini ve yaşlarını söyleyerek kaydettirmiş. Bir hafta sonra da babama gel çarşıdan kimlikleri al denilmiş. Babam bir hafta sonra Bulancak’tan kimlikleri gidip alıp geliyor. Kardeşlerimin kimliklerini dağıtırken 6 tane erkek kardeşimin kimliği mavi benimki pembe çıkıyor" dedi.

Okula gittiğinde kimliğini gören öğretmeninin kendisine "Senin kimliğin kız olarak kayda geçmiş, babana söyle erkek kimliği ile değişsin" dediğini söyleyen Bodur, "Babam da öğretmene 'Okul bitsin kendi değiştirir' dedi. Ondan sonra da benim hukuk mücadelem başlamış oldu. Bu süreçte 15 hakim 19 savcı değişti. Ama benim kimliğim bir türlü değişmedi. 38 yıl süren mücadele sonunda mücadeleyi kazandım ama bu kez de farklı bir mücadele içine düştüm" ifadelerini kullandı.

"ERKEK KİMLİĞİ ALMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUM"

Kadın kimliğiyle 15 yılı aşkın zaman önce hakaret, tartışma, aile içi kavgalar nedeniyle açılan kamu davalarının erkek kimliği aldıktan sonra gelmeye başladığını ileri süren Kumral Bodur, "Yıllarca mahkemelerde erkek olduğumu ispat etmeye çalıştım, şimdi de erkek kimliği almanın bedelini ödemeye çalışacağım. Neredeyse her biri en az 15 yıllık davalar. Davacı ortada yok ama açılan davalar şimdi gelip beni buldu" dedi.

Bütün davaların erkek kimliğine sahip olduktan sonra üst üste gelmesi nedeniyle 38 yıllık hatanın düzeltilmesine sevinemediğini söyleyen Bodur, "Bu davalardan birisi ev sahibi ile kira anlaşmazlığından kaynaklı tartışma, diğeri eski eşim ile ikimizde kadın göründüğümüz için resmi nikah yapamadığımızdan kaynaklanan psikolojik bunalımlar sonucu çıkan aile içi tartışma, birisi ise kadın göründüğüm için askere gidememiş erkek olduktan sonra askerliğe gecikme cezası" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİNE ATAMADILAR, BİRKAÇ SAAT SONRA ÇIKARDILAR"

Kadın kimliğiyle aldığı cezalarda cezaevine atmadıklarını da anlatan Bodur, "Gerek hakaretten, gerekse aile içi tartışmadan dolayı aldığım cezalar vardı ancak, o zaman cezaevine atamamışlardı. Girdikten birkaç saat sonra bir yanlışlık oldu sizi ne erkek, ne de kadın cezaevine atamayız diye çıkarmışlardı. Şimdi aradan geçmiş 15 yıl bize bu cezayı çektirmek istiyorlar. Madem cezam vardı zamanında çekseydim" dedi.

"Ben zaten 38 yıl boyunca bir bedel ödemişim" diyen talihsiz adam şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan bir hata sonucu kayıtlara kadın olarak yazıldım ve bu hatanın bir bedeli olarak ne bir sigortalı işe girip çalışabildim, ne okuyabildim. Hayatım mahkeme kapılarında hatanın düzeltilmesi için geçti. Evliliğim, resmi nikah yapamadığımız için yıkıldı, çocuklarım kardeşlerimin nüfusuna kaydedildi.

Şimdi devlet bana kadın kimliğiyle 15 yıl önce işlenen hataların bedelini ödememi istiyor kaldı ki bu süre içerisinde aflar çıktı ama ben yine kimlik hatası nedeniyle faydalanamadım. Ben bu bedeli ödeyeyim ama, benim 38 yıllık hayatımın bedelini kim ödeyecek ? Bunun da bir bedeli olmalı. Birisi çıksın bu konuda bana yardımcı olsun. Benim de hakkım aransın."