Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 5 il ile Gürcistan arasında daha rahat bir ulaşım fırsatı sunacak olan Karadeniz Sahil Demir Yolu projesi devam ediyor. Proje hakkında bilgi veren Bakan Abdülkadir Uraloğlu, “14 istasyonu olacak. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığının yapılması öngörülüyor. Çok sayıda tünel ve viyadük inşa edilecek” dedi.

Türkiye’nin farklı noktalarındaki yol çalışmaları sürerken, Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi’ne ilişkin detaylarda belli olmaya başladı. Proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Proje, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak” dedi.

Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi ile Karadeniz kıyısındaki iller arasında ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, Karadeniz Sahil Demir Yolu Projesi'nin Samsun'dan Sarp'a uzanarak Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 5 il ile Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını mümkün kılacağını vurguladı.

“STRATEJİK BİR YOL”

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi ile Karadeniz kıyısındaki iller arasında ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacak. Proje, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgeye büyük katkı sunacak. Mevcut kara yolu yoğunluğu da önemli ölçüde azalacak."

Karadeniz'i Kafkasya ve Transkafkasya'ya bağlayacak

KUZEY-GÜNEY AKSINDA GÜÇLÜ BAĞLANTI

Projeye entegre şekilde planlanan Erzincan-Trabzon Demir Yolu Hattı ile bölgenin kuzey-güney aksında güçlü bir bağlantıya kavuşacağını işaret eden Bakan Uraloğlu, bu hat sayesinde Karadeniz demir yolunun, iç hinterlanda bağlanacağını ve uluslararası demir yolu ağına entegre edileceğini söyledi.

“YENİ BİR KORİDOR OLUŞTURUYORUZ”

Bakan Uraloğlu, Erzincan-Trabzon Demir Yolu Projesi'nin Türkiye'nin "Bir Kuşak Bir Yol" ve "Orta Koridor" olarak adlandırılan uluslararası demir yolu ağlarına entegrasyonunda kritik rol oynayacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Bu projelerle ülkemizin lojistik gücünü artırıyor, Karadeniz'i Kafkasya ve Transkafkasya'ya doğrudan bağlayan yeni bir koridor oluşturuyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

“14 İSTASYON OLACAK”

Projenin tamamlandığında bölgenin cazibesinin daha da artacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

Demir yolu hattımız 513 kilometre olarak planlandı. Projemiz saatte 250 kilometre hıza sahip olarak tasarlandı. 14 istasyonu olacak. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığının yapılması öngörülüyor. Çok sayıda tünel ve viyadük inşa edilecek. Söz konusu proje 2026 yılı Yatırım Programı'na Etüt-Proje (Avan Proje) çalışmalarının başlanılması amacıyla teklif edildi. Projemizle Doğu Karadeniz'in en büyük ve çok hızlı gelişim gösteren şehirleri olan Trabzon ve Rize üzerinden Gürcistan sınırımıza kadar demir yolu bağlantısı sağlanmış olacak."​​​​

